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【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

經濟脈搏 17:52 2020/05/04

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【中美貿易戰協議】特朗普倘最壞時刻重挑貿易戰　全球經濟攬炒

美國總統特朗普指稱中國隱瞞新冠肺炎疫情，揚言要利用關稅懲罰中國。但美國有線新聞網絡CNN警告，特朗普倘於最糟糕的時間點再挑起貿易戰，將更大的破壞美國、乃至全球經濟；事實上，當前全球失業率正飆升，GDP也以前所未有的速度崩潰。

CNN指出，「關稅人（Tariff Man）」再度回歸，將使華爾街陷入低潮，再多的關稅及制裁措施，只會適得其反、擴大經濟苦難，使目前的「嚴重衰退」變成「全面蕭條」。

CNN嚴厲措詞警告：GDP前所未有崩潰

文章舉出，1930年美國因應經濟大蕭條的《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot–Hawley Tariff Act），對來自所有國家的進口產品徵收45%關稅，結果導致其他國家紛紛對美國產品祭出關稅報復。

【中美貿易戰協議】特朗普談疫情　稱關稅是對中國「最終懲罰」

【中美貿易戰協議】特朗普：我不要中國疫苗　霍士訪問透出中美關係多冷

CNN指出，重蹈覆轍的做法，恐加劇目前的經濟低迷，造成美中貿易協定破滅，這些關稅威脅將使各國企業面臨的不確定性倍增，為複雜的全球供應鏈增添更多壓力。

文章進一步指出，此前美國向中國發起貿易戰，當時美國經濟強盛，禁得起中國回擊，但現在就連特朗普的顧問都警告，GDP恐將萎縮40%、失業率飆升至20%，換言之，美國經濟現在極其脆弱。

【中美貿易戰協議】貿易戰若重來 中美誰損失更大？

【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）

CNN提醒各方，美國對中國課徵的關稅，不會直接懲罰到中國，反倒是美國企業及家庭要支付更多的款項。

據報逆，在美國考慮對中國祭出的報復措施中，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）已排除取消中國持有美債的可能性，特朗普也表示，他傾向採取關稅報復的選項。

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責任編輯：伍樂

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