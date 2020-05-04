▲ 【中美 疫情】特朗普：美國恐死逾10萬人，「我不想用中國疫苗」。

美國總統特朗普當地時間3日稱，目前美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數已超過原先預期，美國最終或會死亡超過10萬人。但特朗普相信，各國的合作之下，今年底前就能研發出疫苗，但他也不諱言，不希望疫苗是來自於中國。

特朗普3日在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）接受霍士新聞（Fox News）訪問，並同時回應來自全美各地網友的提問。

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特朗普表示，「我們將失去7萬、8萬，甚至是10萬人，這是一件非常可怕的事。」但是在疫情趨緩的當下，各州也逐步解封。

特朗普認為，作為一個國家，不能永遠保持封閉，而政府已經準備好重啟，「我們必須盡快安全地重啟經濟」、「我們做了對的事，我已經拯救至少150萬人的性命。」

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特朗普強調，在各國的合作下，針對新冠肺炎的疫苗有望在年底前研發成功，「我認為我們將在今年底研發出疫苗，醫生們會說『你不應該這麼說』，但我想說什麼就說什麼，我想我們遲早會有疫苗的。」

特朗普也明確地表示，他不想要使用來自中國的疫苗。

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特朗普在訪問中也提到，他認為在新冠肺炎疫情上，中國犯了一個可怕的錯誤且不願承認，「我們想進去，但他們不想讓我們進去，他們犯了一個錯誤，還試圖掩蓋，就像火災一樣，他們無法撲滅大火。」

被問及會否使用關稅工具，就新冠肺炎問題稅懲罰中國。特朗普指那將是「終極懲罰」，「關稅至少是最棒的談判工具」。

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責任編輯：費風

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