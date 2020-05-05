【全球索償】對華索償 特朗普為何不敢觸碰京持美債？

白宮因新冠疫情失控，近來對華「追責索賠」聲浪不絕。4月30日《華盛頓郵報》報道說︰華府高官正在考慮取消中國所持美債。即準備通過「債務違約」，用中國持有的萬億美元的美國國債，來抵消「疫情賠償」。

美債可稱得上是中美關係的「核彈」

消息立即引發市場擔憂，內地的中國人民大學國際關系學院副院長翟東升亦示警，特朗普政府很有可能對於中國外匯儲備所持有的美國國債以及國營企業資產有所動作。未來半年，中國必須防患於未然，對於中國在美國的外匯儲備和國企的資產，需要多管齊下，一部分躲、一部分保、一部分換。

不過，特朗普的經濟顧問庫德勒（Larry Kudlow）隨即在上周四指媒體關於美國政府正在考慮取消債務償還的報道「絕對且徹底地不真實」，「美國債務的充分可信度和金融信用是神聖不可侵犯的」。

5月4日， 庫德勒再次澄清，華府沒考慮取消承擔中國所持的美國債務責任，作為不滿中國瞞報新冠肺炎疫情的懲罰。

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事實上，美債可稱得上是中美關係的「核彈」，美方若以取消中國所持美國國債作為報復向北京追責，勢必令到中美關係地動山搖，雙方都將兩敗俱傷。

用美債抵消「疫情賠償」 將損美元信用

就美方角度說，對外部世界的信用堅守，是「美元霸權」地位難以撼動的根本依據。怎麼會自毀長城呢？

也正因為美元堅挺的信用，美債才成為全球各國爭相持有的首選資產。截止到2020年3月底中國持有的美國國債規模約為1.188萬億美元。排在各國首位，其次是日本、巴西、英國、愛爾蘭、瑞士等國。

在2018年年中，當美國國債總額還只有21萬億美元的時候，各國持有的美國國債超過6萬億美元，佔比約3成。

在上周的記者會上，特朗普被問及取消向中國持有美債支付利息的想法時說︰「如果你真要開始玩那些遊戲，這會很難，」他補充說，「這樣做……可能會損害美元的神聖性」！

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對中國來說，近年對美國雖然是嘴炮全開，但身體比嘴巴更誠實。不論怎麼罵，不論貿易戰怎麼打，中國仍然是美國國債的第一大持有國，就是衝着美元的信用。

在去年中美貿易戰如火如荼時，北京高層智囊、中國人民大學教授金燦榮就提出，中國可將持有的美債作為一種反制對方打貿易戰的手段。可以通過大量拋售美債，導致美債價格暴跌，致使美元利率大幅上升，直接影響美國房價重挫。

金燦榮的建議在中央智囊圈並非主流，因為如果中國大量拋售美債，自己也會招致嚴重損失。中國的外匯儲備達3.1萬億美元，是全球最大規模。對中國來說，目前并不存在可以替代美債的外匯投資管道。

有專家評論說，中國持有大量美債，實際上是將巨額外匯儲備放進「保險箱」。全球只有美債的總量可以容納中國的外匯儲備，也只有美債不會突然因政府倒台或破產而淪為廢紙。

所以說，對中美兩國來說，無論是貿易戰的烽火，還是疫情失控的罵戰，若將戰火延燒至中國大量持有的美債，可能對雙方來說都是引火燒身。

本報記者：嚴正

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