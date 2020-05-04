【全球索償】對華索償 特朗普為何不敢觸碰京持美債？（訂戶專享） 經濟脈搏 20:50 2020/05/04 分享： 白宮因新冠疫情失控，近來對華「追責索賠」聲浪不絕。4月30日《華盛頓郵報》報道說︰華府高官正在考慮取消中國所持美債。即準備通過「債務違約」，用中國持有的萬億美元的美國國債，來抵消「疫情賠償」。 ... 相關文章 【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？ 2020/04/30 【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？ 【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容 今日 【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容 【全球索償】美向中國索償劇本寫好 兩支箭蓄勢待發 2020/05/02 【全球索償】美向中國索償劇本寫好 兩支箭蓄勢待發 【全球索償】美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」 2020/05/01 【全球索償】美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」 金融 貿易 貿易戰 經濟 特朗普 外滙儲備 中美關係 美元 中國 北京 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入