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【全球索償】對華索償 特朗普為何不敢觸碰京持美債？（訂戶專享）

經濟脈搏 20:50 2020/05/04

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白宮因新冠疫情失控，近來對華「追責索賠」聲浪不絕。4月30日《華盛頓郵報》報道說︰華府高官正在考慮取消中國所持美債。即準備通過「債務違約」，用中國持有的萬億美元的美國國債，來抵消「疫情賠償」。 

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