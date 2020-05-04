【內地疫情】又一例持湖北健康綠碼新冠肺炎患者 抵達後20天才確診

▲ 又一例持湖北健康綠碼新冠肺炎患者，抵達後20天才確診。

隨着新冠肺炎疫情緩和，內地陸續允許持健康碼「綠碼」人士離開湖北到其他省市。惟從3月以來，全國4地（廣州市、惠州市、蘭州市、太原市）已出現5例持綠碼確診新冠肺炎患者。內媒《健康時報》發現，這些湖北輸入病例到達各地後，確診時間往往需要一段時間，為1至20天不等。

「健康碼」是內地為疫情防控而制定的隨身可查個人健康電子信息， 分綠、黃、紅3種顏色，綠碼代表健康正常，經體溫測試後可自由通行。不過，山西省衛健委，5月3日通報一宗持綠碼的湖北輸入確診病例，患者在到達太原市20天後才被確診，期間去過火車站、菜店等人口密集地區，乘坐過火車、巴士、的士等公共交通。

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專家：比例少 傳染性相對較弱

該名62歲的確診男患者，4月13日從武漢坐火車往太原，抵達後隨後乘坐的士回家。據山西省衛健委官網信息顯示，該患者持有健康碼綠碼，當日納入社區管理。4月30日、5月1日兩次進行核酸檢測，結果都是陽性，5月1日晚送院後，2日凌晨經專家組會診，診斷為確診病例。目前追踪到20名密切接觸者，首次核酸檢測均為陰性，正在集中隔離醫學觀察。

武漢大學公共衛生學院教授宇傳華認為，部分無症狀感染者因為沒有任何紀錄，很難被發現。他們在武漢也沒有進行核酸檢測，「到了其他省一做發現是陽性，但這部分人非常少。」

深圳市衛生健康委員會二級調研員張亞飛表示，如果持湖北健康碼的人，在個人申報、審核、離開湖北途中、抵達目的期間任何一個環節出現問題，都有可能出現被確診的情況，但比例會極低。即使確診後，其傳染性會相對較弱，臨床症狀會相對較輕。

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4地5例出現持綠碼確診：

3月26日，廣東惠州新增1名湖北輸入的無症狀感染者。該名無症狀感染者持湖北綠碼，於3月17日從湖北荊州自駕返回惠州

3月29日，甘肅蘭州新增1例湖北輸入新冠肺炎確診病例。患者持湖北綠碼，從湖北咸寧自駕返回甘肅蘭州，後被確診

4月10日，廣州新增1例湖北輸入新冠肺炎無症狀感染者。患者持湖北綠碼，於4月4日從湖北返回廣州，7日因腰疼到醫院就診，醫院主動採樣核酸檢測為陽性

4月12日，廣州新增1例湖北輸入新冠肺炎確診病例。患者持湖北健康碼綠碼，於4月8日凌晨，從武漢自駕返回廣州，當晚社區排查發現，4月9日，社區送患者進行核酸檢測，4月12日確診

5月2日，山西省太原市新增1例湖北輸入新冠肺炎確診病例。該患者持健康碼綠碼，4月13日從湖北返回太原市，5月2日確診

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責任編輯：伍樂

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