【立夏2020】新冠病毒會否隨立夏「熱死」？國際專家：別寄望它自然消失

今天（5月5日）便是2020年立夏，代表夏季來臨。天文台預測，立夏日的香港最高氣溫達攝氏32度。隨著氣溫上升，新型冠狀病毒疫情會否慢慢緩和？研究指不能過於樂觀，更不能期待新冠病毒自然消失。

BBC此前引述研究顯示，新冠病毒感染病例特別集中在天氣較冷而且乾燥的地區。其中，3月10日以前病毒疫情特別嚴重的國家（出現境內社區感染的地方），比那些病例較少的國家平均溫度更低。

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另一項研究收集了新冠肺炎病例超過40個的100座中國城市的資料，結果顯示溫度和濕度越高，傳染率就越低。

還有一項尚未經過醫學研究同僚檢閲的研究報告說，新型冠狀病毒病例雖然遍布世界各地，但疫情特別集中在「天氣相對較冷而且乾燥的地區」，至少在3月23日以前是這樣的。

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事實上，倫敦大學學院（UCL）和倫敦衛生與熱帶醫學院的研究人員表示，有證據表明其他的冠狀病毒主要在冬天傳播。

研究人員要求2000人提供每周家裏是否有人出現呼吸疾病症狀的記錄，如果有的話就採樣檢測病毒。結果發現，冠狀病毒病例在冬天出現高峰，和流感季節大致相同，夏天病例很少。

新冠病毒已全球蔓延 熱帶地區也有病例

但倫敦大學學院的法拉格西（Ellen Fragaszy）表示，儘管夏天冠狀病毒疫情有可能稍微減緩，然而不能確定新型冠狀病毒是否也是如此。而且新冠病毒傳播全球感染病例非常多，不能寄望於夏天會減緩疫情走勢。

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況且，正如倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的一組研究人員說，新冠病毒現在已經傳播到全世界，實際上地球所有的氣候形態都有，包括冷的，乾燥的，熱的和潮濕的。

南安普頓大學（University of Southampton）的黑德（Michael Head）表示，從新型冠狀病毒的致病程度和發展來看，新冠病毒和引起普通感冒的冠狀病毒有很明顯的不同。

他說，新冠病毒感染病例是否會隨著氣溫和濕度等環境因素而減少還有待觀察。

新型冠狀病毒的傳播方式似乎和其他冠狀病毒基本相同，但感染後症狀更加嚴重，死亡人數也更多。專家指，新冠病毒傳播全球是一個漸進的過程，一開始是跟著人們在世界各地移動傳播的，與此同時又正好趕上季節變化，因此很難把季節因素單獨拿出來。

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責任編輯：伍樂

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