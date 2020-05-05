【中美貿易戰】去中國化新招？特朗普擬促聯邦機構　採購美國醫療產品

▲ 【中美貿易戰】新招打擊中國？特朗普擬促聯邦機構 採購美國醫療產品

新冠肺炎疫情掀起新一輪中美角力，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4日表示，美國總統特朗普將要求聯邦機構採購美國製醫療產品，然而白宮內部卻對該行政命令有分歧。值得注意，特朗普早前已威脅再對華徵收關稅，路透社也引述美國官員稱，華府會加速推動促進全球產業供應鏈撤出中國。

納瓦羅接受霍士新聞頻道訪問時表示，特朗普計劃不久將來簽署行政命令，要求聯邦機構採購美國製醫療產品，指出疫情暴露了美國依賴中國的問題。計劃中的行政命令，會將特朗普的「買美國貨」（Buy America）政策擴展至醫療產品和藥物。納瓦羅表示，會有相應措施配合，包括解除管制以利藥廠在美經營。

不過，計劃不無反對聲音，有商界領袖和官員擔心，現時美國極需醫療物資，行政命令有可能導致中國即時停止供應N95口罩及其他防護裝備，令短缺問題惡化，甚至影響疫苗研發。有現任和前任官員表示，白宮內部也對該行政命令有分歧，反對者包括美國財長姆欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。

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納瓦羅又批評，中國隱瞞新型冠狀病毒疫情，認為是比中美經貿協議更重大的問題。他形容中國製造新型冠狀病毒，並隱瞞疫情，令病毒遍佈全球，同時囤積大量個人防護裝備，估計中國在各地採購了20億個口罩，因此認為要把醫療用品的生產線搬回美國。

值得注意，華府近日頻頻表示會出招「懲罰」中國。特朗普早前指出，關稅將是對中國的「終極懲罰」，「關稅至少是最棒的談判工具」，更表示若中國不按貿易協議要求該購買美國商品，美國將終止該協議。

而路透社早前也引述知情美國官員指出，美國商務部、國務院及其他華府機關正在尋找方法，以促使美國企業將採購和製造工作移出中國。美國現任和前任官員透露，考慮中的措施包括稅務獎勵和可能的企業回流補貼。

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責任編輯：游昊雲

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