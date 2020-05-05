▲ 【中美 疫情】蓬佩奧稱病毒源自武漢實驗室 世衛指他純屬臆測

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前稱有「證據」顯示新型冠狀病毒（新冠病毒）是源自武漢的實驗室，世界衛生組織（WHO）香港時間今天表示，蓬佩奧說法「純屬臆測」，並呼籲進行以科學為根據的調查。

蓬佩奧說，有「大量證據顯示」新型冠狀病毒源起武漢實驗室，但他並未質疑美國情報單位做出的結論，也就是病毒不是人為製造。

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世衛突發衛生事件規劃執行主任萊恩（Mike Ryan）在日內瓦進行線上記者會時說：「我們還沒收到美國政府提出任何關於據稱是病毒源頭的確切資料證據，所以從我們的角度來看，這依然純屬臆測。」

萊恩說，世衛做為一個「依循證據的組織」，十分希望收到任何關於病毒源頭的資訊，這對於未來控制疫情「格外重要」。

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他說：「所以如果真的有資料和證據的話，請由美國政府決定是否和何時可以跟大家分享。」

科學家已經告知世衛，基因體定序顯示病毒是「源於自然」。

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萊恩表示，科學才應該是與中國科學家進行交流的核心，並非政治，且警告不要預設立場，認為之後將對「不正當行為展開積極調查」。

另外，世界衛生組織今天表示，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會取決於194會員國；5月18日的大會上，成員國們會辯論台灣議題。

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責任編輯：伍樂

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