【五眼聯盟】英國：中國需回答有關疫情問題 保持透明開放

新冠肺炎疫情在全球擴散，多國施壓中國交代疫情起源。英國表示，中國需要回答有關疫情問題，但拒絕就情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）指摘中國掩蓋事實真相的報告發表評論。

英國首相約翰遜的發言人周一（5月4日）表示，關於病毒的起源和傳播，顯然還有一些問題需要回答，尤其是為了確保能更好地為未來的全球大流行作準備。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，中國有需要就它有多快告知世界這場危機嚴重程度，回答相關問題。他表示，中國需要對它所了解的情況保持開放和透明，包括其不足和成功之處。但他強調，事後調查的時間，是在疫情結束之後。

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澳洲傳媒日前報道，以美國為首的情報共享網絡「五眼聯盟」的一份報告，指摘中國故意隱瞞疫情資訊、破壞證據。英國作為「五眼聯盟」成員國，華萊士拒絕對此置評，稱他每天都收到來自英國在世界各地情報機構的情報簡報，「我不評論我看到和沒有看到的具體簡報內容。那將是錯誤的」。

中國一再強調，在疫情防控問題上始終秉持公開、透明、負責任的態度，並第一時間向世衛組織報告疫情、同世界各國分享新冠病毒基因序列，並同國際社會開展疫情防控合作。

責任編輯：伍樂

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