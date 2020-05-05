【中美 疫情】與特朗普唱反調？美副國安顧問：不會因疫情懲罰中國（有片）

▲ 與特朗普唱反調？美副國安顧問：不會因疫情懲罰中

雖然美國總統特朗普此前威脅會以關稅懲罰中國隱瞞疫情，但美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）卻在演講中表示，美國不考慮因新冠疫情對中國採取懲罰性措施，「特朗普正在做的是繼續執行他已執行的政策，即與中國建立對等和公正的關係。」

美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心4日邀請博明從美國觀點探討五四運動影響，精通中文的他罕見以中文在白宮錄製開場演說，從五四運動起源談到現代中國公民意識，並在問答環節作上述表述。

博明在演說中則回顧五四運動發展史，談及五四運動領袖胡適推廣的白話文運動，認為白話文運動巧妙反駁反對全民社會契約論點。胡適曾說，民主的唯一途徑就是民主。他也提到參與起草「世界人權宣言」的台灣駐聯合國安全理事會代表張彭春，宣言目的在通過道義要求，使政府尊重基本人權防止專制與戰爭。

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博明指出，張彭春與胡適都知道，中國人不適合民主不過是一派胡言，是最不愛國的論調，今天的台灣就是鮮活的證據。至於如今中國的五四精神何在，博明認為，現在五四繼承人就是有公民意識的中國公民，表現在做出的大大小小勇敢行為，李文亮醫生就這樣的人。

他表示，李文亮並非尋求拯救中國的公共知識份子，只是一個醫生、一個年輕父親，但他做出小小的勇敢行動，然後才是更大的英勇舉措。李文亮生前向記者表示，健康的社會應該有多種聲音，不贊成公權力過度干預。他使用的即是胡適的大白話。

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博明也指出，在今天的中國，見記者或當記者都需要勇氣，在中國要找到調查記者難上加難，包括陳秋實、方斌、李澤華等試圖揭露新冠肺炎疫情的公民記者都失蹤。最近幾個月，被中國驅逐出境的外籍記者人數超過當年被蘇聯驅逐出境的人數。

讚數百萬和平示威香港市民

博明更指出，過去幾個月，許多人表現出道德和行動上的勇氣，都在追求一個世紀前胡適、張彭春後幾代人的共同理想，包括許章潤、任志強、伊力哈木、方方、許多天主教神父，以及數百萬為法律統治而和平示威的香港市民。

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責任編輯：費風

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