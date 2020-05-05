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【中美角力】美國據報推動台灣參與世衛會議 澳洲支持

國情動向 11:32 2020/05/05

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中美角力持續升級，美國擬再打「台灣牌」。美國霍士新聞（Fox News）報道，特朗普政府內部正傳閱草案，計劃推動台灣參與世界衛生組織（WHO）的工作，以抗衡北京的影響力，懲罰世衛太過以中國為中心。據報澳洲已表態支持，白宮正尋求德國、法國和英國的支持。

世衛周一（4日）表示，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會，取決於194會員國。目前已有2個國家提案，將在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們辯論台灣參與議題。

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荷蘭駐台機構更名 陸使館提嚴正交涉 促恪守「一個中國」原則

美國國務院國際組織事務局上周在Twitter發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動，發聲支持台灣參加世界衛生大會，美國駐聯合國代表團亦有響應推文運動，並批評聯合國排除台灣之舉，不只冒犯2300萬台灣人民，更有辱聯合國自身原則。

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這引起中國反彈，中國常駐聯合國代表團批評，美方此舉嚴重違反聯合國大會決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情，對此表示強烈不滿和堅決反對。

擬建新全球衛生組織 加強美國影響力

另外，報道指出，美國的國家安全團隊甚至考慮建立一個新的全球衛生組織，加強美國影響力。消息稱，在過去數周，白宮已指示國務院等，研究將給世衛資金轉用於其他衛生組織。

特朗普多次就新冠肺炎疫情批評中國和世衛，曾批評世衛是個「災難」，太過以中國為中心，傳遞錯誤信息。此外，外電早前，美國懲罰中國處理新冠肺炎疫情問題的方式，除了考慮實施新關稅措施，亦包括考慮制裁官員或企業，以及拉近與台灣的關係。

責任編輯：伍樂

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