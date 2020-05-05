【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高

新冠肺炎疫情蔓延全球，西方多國要求調查疫情起源和傳播，中國面臨巨大壓力。路透社報道，北京有內部報告指出，全球反華情緒是自八九學運以來的最高水平，此種反華情緒以美國為首，需在最壞的情況下為兩個全球大國之間的武裝對抗做好準備。

三十年前，在天安門事件之後，美國和許多西方國家政府對中國實施制裁，包括禁止或限制武器銷售和技術轉讓。

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

反華情緒或加劇別國抵制「一帶一路」

路透社引述消息人士稱，中國國家安全部上個月初向包括中共總書記習近平在內的北京高層領導人提交了這份報告，該報告由中國最高情報機構國家安全部下屬的智囊團中國當代國際關係研究所（CICIR）起草。CICIR是一個有影響力的智囊團，該智囊團直到1980年都在國家安全部內部，並就外交和安全政策向中國政府提供建議。

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知情人士說，報告認為，華盛頓將中國的崛起​​視為經濟和國家安全的威脅，也是對西方民主國家的挑戰。該報告還說，美國旨在通過破壞公眾信心來削弱執政的共產黨。

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報告也警告，疫情引發的反華情緒可能會加劇對中國「一帶一路」基礎設施投資項目的抵制，華盛頓可能會加大對地區盟友的金融和軍事支持，使亞洲的安全局勢更加動盪。

被視為中國版的美蘇冷戰時期「諾維科夫電報」

一位了解該報告的人士說，中國情報界中的一些人認為這是中國版的「諾維科夫電報」，這是蘇聯駐華盛頓大使尼古拉·諾維科夫於1946年發出的一封信，強調了隨著二戰之後而來的美國經濟以及軍事野心的危險。

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諾維科夫的這份公文是對美國外交官喬治·肯南（George Kennan）的電報的回應。喬治·肯南認為，看不到蘇聯與西方和平共處的可能性，遏制是最好的長期戰略。這兩份文件為定義冷戰雙方的戰略思想奠定了基礎。

另一方面，面對別國的質疑，中國外交部多次強調，病毒溯源問題是一個複雜的科學問題，應由科學家和專業人士去研究；目前最重要是抗疫合作，而非相互指摘、鼓譟追責。

責任編輯：費風

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