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【兩岸角力】法媒刊台灣衛福部長投書 中國駐法使館批文章鼓吹「台獨」

國情動向 12:18 2020/05/05

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有法國媒體早前刊登台灣衛福部部長陳時中的投書，中國駐法使館發言人今日（5月5日）發表聲明，稱文章表述與事實嚴重不符，把台灣稱為「國家」，違背「一個中國」原則，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾；使館已致信該報要求行使答辯權，但未獲答覆。

據台灣傳媒報道，法國《世界報》4月底刊登陳時中的投書，分享台灣公共衛生經驗，內文並提及世界衛生組織（WHO）應讓台灣參加。

中國駐法國使館發言人今日發出聲明，指文中有兩點表述與事實不符。聲明表示，台灣不是一個「國家」，而是中國不可分割的一部分，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣作為中國一部分無權加入。文中把台灣稱為「國家」，違背了一個中國原則，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾。

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聲明又稱，根據中方同世衛組織達成安排，台灣地區醫療衛生專家可參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛專家可赴台灣地區考察或提供援助，台灣地區能夠及時獲取世衛發布的全球突發公共衛生事件信息，發生突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛通報。據不完全統計，去年台灣地區有10批11人次專家參加世衛舉辦的技術會議。可見台灣地區與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣地區並未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

聲明並列出時序，指新冠肺炎疫情發生後，大陸方面從一開始就與台灣有關方面保持溝通。

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最後，聲明表示，中國支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅決反對台灣民進黨當局借疫情破壞「一個中國」原則，炒作加入世衛。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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