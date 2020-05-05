【中美角力】美防長批中國以抗疫在歐洲尋利益 北京稱毫無保留分享經驗

中美角力在多方面持續，意國傳媒4日引述美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，中國與俄羅斯利用新冠肺炎疫情事態緊急，在歐洲推動自身利益，又形容中國推銷華為行動通訊網絡裝置的行徑「邪惡」。中國駐歐盟大使張明同日表示，中國毫無保留與國際分享經驗。

埃斯珀接受「意大利時報」（La Stampa）專訪時，被問及中俄是否嘗試透過馳援抗疫來增加在意大利的影響力，他說：「（美國）意識到部分（國家）會嘗試把這波疾病大流行，當成投資關鍵產業和基礎建設的一種方式，長期而言對安全會有影響」，又稱「潛在對手幾乎一定會用本身的吸引力，來推動自身利益，並在北大西洋公約組織與歐洲製造分歧。」

▲ 美防長批中國以抗疫在歐洲尋利益

他更表示，華為和5G是中國上述「邪惡」活動的重要例證，「仰賴中國供應商可能使關鍵的系統易受干擾、操縱與刺探，這會危及我方溝通與分享情報的能力。」美國長久以來建議各國，別讓全球最大電信設備製造商華為參與建設新的5G行動通訊網絡，也建議各國仔細審查另一家中國電信設備大廠中興通訊的設備。

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同日，在歐盟為研發新冠肺炎疫苗舉辦大型募款活動中，中國駐歐盟大使張明透過視訊表示，中國已陸續捐款給世界衛生組織（WHO）。他說，過去2個月中國企業累積對外提供240億個口罩、逾1億套防護服及4萬多台呼吸器，作為最早向外報告疫情及最早取得防疫成效的國家，中國毫無保留與國際分享經驗。

張明透說，中國將暫緩77個發展中國家，今年5月1日至今年底到期的債務本息償付，減輕這些國家的經濟壓力。值得注意，懷疑中國隱匿疫情的美國未參與此次歐盟的募款活動。

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責任編輯：游昊雲

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