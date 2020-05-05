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【中美 疫情】中國官媒回擊停不了！ 《人民日報》連續6日發文批美國

國情動向 13:01 2020/05/05

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新冠病毒疾病席捲全球，也掀起中美口舌之爭。美國多次指中國必須為疫情負責，中國也發動官媒回擊，包括《人民日報》、《光明日報》、《環球時報》和新華社。其中，《人民日報》署名 「鍾聲」已連續6日發文批評美國。

「鍾聲」最早在4月30日發出題為「這樣的拙劣表演還要持續多久？」文章批美，5月1日至5日連續發出「造謠中傷『中國抗疫』有悖國際正義」系列文章。今天的「懷疑中國病亡率純屬政治化的臆測」已是系列第5篇。

除《人民日報》外，中國各官媒近日也頻頻發文批評美國。中宣部旗下官媒《光明日報》4日發表題為「拿病毒起源栽贓陷害只會自食苦果」的評論文章，批評美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將疫情政治化；今天再刊出投書「美國『疫鬧』不休，我們怎麼辦」。

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《環球時報》4日刊出題為「蓬佩奧撒謊更加『奮不顧身』了」的社評。今天再繼續抨擊，發出題為「蓬佩奧，一個撒謊成性背叛教義的基督徒」社評。央視新聞聯播3日播出題為「口出狂言的反華急先鋒班農唯恐天下不亂」的國際銳評，點名批評美國白宮前首席策略長巴農（Steve Bannon）。

新華社4日也發表新華時評，題為「看清美國『疫鬧』的真面目」，批評巴農四處兜售「中國實驗室製造病毒」、「中國責任論」、「中國賠償論」之類的陳詞濫調，大有把「疫鬧」進行到底的架勢。同日深夜，再發文「疫情暴露美式政治病毒」，批評美國政客不停散布政治病毒，暴露赤裸裸的美式叢林法則，他們眼中有股票漲跌、選票增減，但沒民眾健康與生死。

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