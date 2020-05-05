【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）

美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）昨日以漢語普通話發表「五四運動」101周年演講，回顧「五四」歷史、借題展望美中關係未來。這是首次有美國的政策制定者，以中文在白宮向中文讀者發表演講。在中國工作許久、對國情頗為了解的博明，還推動了多項對華鷹派政策。

曾當駐華記者 自稱被中國政府打手毆打

據BBC（英國廣播公司）報道，現年46歲的博明，大學時期學習中文與中國研究，1998年至2005年擔任路透社與《華爾街日報》駐華記者。他之後參軍，成為美國海軍陸戰隊的情報人員。退役後又涉足商界，還創辦過一家調查中國企業的商業調查公司，於2017年加入國安會主管亞洲政策，是如今白宮高層官員中僅有的「中國通」。

【中美角力】曾自稱被中國當局「打手」毆打 博明任白宮副國安顧問

【中美 疫情】中國官媒回擊停不了！ 《人民日報》連續6日發文批美國

【中美角力】美國據報推動台灣參與世衛會議 澳洲支持

博明在2005年給《華爾街日報》的一篇觀點文章中寫道，他在中國工作時屢遭騷擾，包括採訪信源時被政府情報人員錄像、被警察追趕時被迫把採訪筆記丟到馬桶裏沖走、在北京的一家星巴克咖啡店被「政府打手」毆打。如今，外界多將博明對中國的鷹派看法，歸咎於他擔任駐華記者時遭遇的種種不快。

疫情發生後，美國政府推出了多項針對中國的政策，包括中國停飛令、以「武漢病毒」稱呼covid-19、停止資助世界衛生組織，乃至中止美國和平隊的中國項目、下令中國官媒駐美機構裁減中籍員工等等，博明被認為是上述鷹派政策的重要背後推手。

曾採訪沙士 認為今次病毒源頭有相似處

在SARS期間，當時身為駐華記者的博明，是第一個致電中國外科醫生蔣彥永的外媒記者。蔣彥永當年揭露了中國SARS疫情真實情況，引發全球輿論關注。憑借報道SARS累積的經驗和人脈，博明很早就察覺到新冠病毒疫情的嚴重性，並與採訪SARS時結識的香港流行病學家通話，還懷疑病毒可能來自武漢病毒研究所。

【中美貿易戰協議】特朗普：我不要中國疫苗 霍士訪問透出中美關係多冷

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

在SARS疫情退散後一年，博明曾經報道北京與安徽再發多宗非典型肺炎，源頭可能是實驗室洩露了用於研究的SARS病毒。這一經歷顯然影響了他對當下新冠病毒疫情的分析。

此觀點顯然也影響了總統特朗普與國務卿蓬佩奧，兩人近日頻頻表態，稱有「大量證據」說明病毒源頭是武漢病毒研究所，但並未公開任何證據。

【中美角力】新華社「兵馬俑vs自由女神」動畫 嘲諷美抗疫 （有片）

【中美貿易戰】商務部：中美應避免採取新的貿易投資限制措施

BBC報道指出，病毒源頭依然未知，但顯然博明在白宮的地位將得到進一步鞏固，至少在特朗普任內，持續塑造美國的對華政策。

責任編輯：伍樂

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC