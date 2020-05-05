【中美貿易戰】特朗普不想發動「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　

美國總統特朗普香港時間周一的談話，令各方深憂「關稅人」重出江湖，中美貿易戰捲土重來！但時隔僅一天，特朗普幕僚們卻放輕了對中國施壓稱︰只要中國守諾買美國貨，美方不會為經濟制裁加壓。

白宮幕僚這一表態其實並不出奇，因為最愚蠢的政客也不欲看到，美國在全球經濟蕭條中，發動「自殺式貿易戰」。特朗普的表態，或許只是選舉語言罷了。

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一切由特朗普接受霍士新聞（Fox News）專訪說起，他揚言中國在處理疫情時，犯了一個非常可怕的錯誤、事後試圖掩蓋。他還警告會用關稅手段懲罰中國。

特朗普稱或再推關稅措施 徵罰中國「瞞疫」

這是特朗普自1月中美簽署首階段貿易協議後，再次明確表示會考慮動用關稅大棒打擊中國；市場為之震動，一時間貿易戰硝煙再冒起。

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但戲劇化的是僅僅一天後，特朗普兩一鷹一鴿幕僚，都發出與特朗普不同調的訊號；明確一點說，他們沒有跟從特朗普加碼施壓，反而對中國放輕口氣。

其中，被視白宮悍鷹之一的美國國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）在一次在線學術會議上說，「美國不打算在（疫情）這個問題上採取懲罰性措施。」

一鷹一鴿幕僚談關稅 都與特朗普不同調

博明稱，事實上特朗普將繼續堅持他今年1月與中國簽署的第一階段貿易協議，並將「高度密切關注，以確保中國遵守自己的承諾」。

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作為鴿派的財政部長姆欽（Steven Mnuchin）他作出相類表態，他接受霍士商業新聞（Fox Business News）訪問時說，「我有充分的理由預計他們將遵守協議」；即暗示，中方如守諾於首階段貿易協議，美方不會加碼制裁中國。

特朗普與幕僚表態不同調，看似矛盾，但實質不奇怪；原因是特朗普的強硬，或許只是選舉語言，高級幕僚的說法，才代表白宮理性的政策思路。

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白宮團隊不欲重燃貿易戰，主要有兩個考慮︰

其一是美方不欲自毀政績

特朗普政府在兩國第一階段貿易協議中，保留了對中國進口商品徵收的大部分關稅，已成功換取中國購買天價美國產品，這是美國本屆政府的重要政績之一。若美國此時加徵新的懲罰性關稅，中方會反制、不執行協議，這幾乎等如自毀協議、了斷政績。

其二是美方不欲損華不利己

新冠疫情爆發後，美國經濟受重挫，就連特朗普的顧問都警告，美國GDP恐將萎縮40%、失業率飈升至20%，換言之，美國經濟現在極其脆弱。如此時重啟對中國貿易戰，無疑令自己經濟雪上加霜，等同與中國兩敗俱傷。

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觀察者指，美國去年經濟強盛，打貿易戰時，禁得起中國回擊；今目前已不能同日而語，美國一旦再發動新一波貿易戰，恐是一場「自殺式貿易戰」。

正因如此，特朗普周一說要對中國動用關稅措施，可能只是今年底大選前的選舉語言，向選民展示自己敢對中國強硬，而不是他對手、民主黨拜登般親華；二來，特朗普也要找一些借口，對沖國內輿論批評他抗疫不力。

但說到是否真的再策動貿易戰，特朗普或至少他的團隊，會有冷靜的考量。

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本報記者：程國知

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