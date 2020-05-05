內地實測：用不用公筷 細菌菌落總數相差250倍

在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，內地專家提倡用餐使用公筷，預防疾病傳染。浙江杭州市疾控中心近日做了一場實驗，分別使用公筷、不使用公筷進餐後的細菌對比，結果發現，其中一道菜的落菌量最高相差約250倍。

據內地傳媒報道，該場實驗由11名疾控專家參與測試，實驗地點在一間餐館，點了6道菜，包括涼拌青瓜、鹽水蝦、干鍋茶樹菇、炒蘆筍、鹹菜八爪魚和香辣牛蛙等。每道菜都分成兩份，一盤使用公筷，一盤不使用公筷，並提前取樣保存。

11名參與人員經過培訓，使用公筷和不使用公筷的兩組菜，必須交替著吃。經過嚴格無菌採樣後，放入無菌樣品袋並迅速存放到採樣箱冷藏。整個過程約40分鐘。

經過48小時的培育，實驗結果顯示，對比使用公筷和非公筷兩組菜式剩餘部分的菌落總數，非公筷的菌落總數，全部高於公筷。

▲ 實驗菜式

▲ 實驗結果

其中，涼拌青瓜非公筷組的菌落總數，是公筷組的將近3倍。干鍋茶樹菇、炒蘆筍的菌落總數，非公筷組分別是公筷組的17倍和18倍。鹹菜八爪魚最驚人，非公筷組的菌落總數是公筷組的250倍。

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公筷兩好處 預防疾病、減少浪費

杭州市疾控中心健康危害因素監測所所長朱冰表示，實驗結果說明，使用公筷會減少菜中的細菌污染。若不使用公筷，會把自身口鼻腔攜帶的細菌通過筷子傳到菜上，另一方面，也會導致不同菜式本身攜帶細菌的交叉污染。例如，夾過涼拌青瓜的筷子，再去夾鹽水蝦，就會導致兩盤菜之間細菌交叉污染。

朱冰認為，使用公筷公勺的好處主要有兩個，一是乾淨衛生、預防疾病，減少人與人之間的體液接觸，降低病從口入的風險，特別是降低幽門螺桿菌、病毒性肝炎等疾病的傳播。在疫情期間，避免混用餐具也能在一定程度上降低病毒傳播的風險。第二是減少浪費，在外用餐沒有吃完可以放心打包回家。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也曾表示，分餐對阻擋疾病有非常重要的意義，一定要做到，稱「不分餐在疾病面前就是裸奔」，呼籲公眾要養成用公筷公勺的習慣。

責任編輯：伍樂

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