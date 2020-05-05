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亞洲殺人蜂攻美國威脅人命　原生中國及東南亞

社會熱點 15:36 2020/05/05

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亞洲殺人蜂攻美國威脅人命，原生中國及東南亞。

美國華盛頓州農業官員表示，數以百計、有「殺人蜂」之稱的大虎頭蜂出現在鄰近加拿大邊界的華盛頓州地區，對人類及養蜂業都造成威脅。

大虎頭蜂（Vespa mandarinia）體長可達6.35厘米，原生於東南亞、中國大陸南方及台灣。

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華盛頓州農業廳昆蟲學家史匹席格（Sven-Erik Spicheger）表示，去年12月，華盛頓州布雷恩市（Blaine）一間民宅主人首先察覺到大虎頭蜂出現。

體型大 毒液毒性相當強

史匹席格接受路透社訪問時說：「大虎頭蜂因為體型大，可以螫人很多次，注入更大劑量的毒液。毒液本身毒性相當強，會導致傷口周圍局部壞死，所以會看到傷口周圍的血肉消融。」

「文獻告訴我們，多數人被螫一兩次還可以倖存。但如果被螫很多次，壞死細胞和毒液實際上會開始進入血液、影響器官，多次被螫確實能要人命。」

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史匹席格表示，除了危及人類，大虎頭蜂對農業及養蜂業也是禍害，因為大虎頭蜂會攻擊蜜蜂，幾隻大虎頭蜂就能在數小時內殲滅一整個蜂巢。

根據華盛頓州農業廳官網資訊，「大虎頭蜂進入『屠殺階段』時，會以斷頭方式殺害蜜蜂，然後把蜂巢當自己家一樣捍衛，並拿幼蜂餵食自己的下一代」。

美專家：巨蜂落地生根是災難

史匹席格說：「授粉是農業及美國農業系統中非常重要的一環，所以如果（大虎頭蜂）安頓下來並開始向外擴張，會是嚴重災難。」

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科學家們還不確定大虎頭蜂是如何抵達布雷恩市，最有可能的情況是來自靠泊在華盛頓州某港口的一艘貨櫃船內。蓄意把大虎頭蜂輸入美國境內，是違反聯邦法律的行為。

史匹席格表示，發現第一隻大虎頭蜂後，華盛頓州農業廳官員設置網頁以記錄其他的目擊情報，目前已接獲數百起通報。

除非受威脅　大虎頭蜂通常不攻擊人

任何人發現蜂窩，都應立即通報當局。大虎頭蜂通常不攻擊人或寵物，但感覺受到威脅時，也會發動攻擊。

史匹席格說：「我們真的不希望任何人試圖去捅大虎頭蜂的蜂窩，傳統蜜蜂防護衣完全保護不了你。大虎頭蜂的螫針有6公釐長，能刺穿多數衣服。」

責任編輯：伍樂

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