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【中美貿易戰】特朗普威脅加關稅 北京學者：中國會報復

經濟脈搏 16:53 2020/05/05

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新冠肺炎疫情肆虐之際，美國總統特朗普日前揚言對中國加徵新關稅。對此，北京學者時殷弘說，美方若徵收任何新關稅，中方將進行報復，如此將迫使美國經濟陷入更嚴重衰退，不利特朗普競選連任。

特朗普上周表示，中國未來兩年內若未能履行中美第一階段貿易協議承諾，額外購買2000億美元的美國商品和服務，他將恢復對中國商品的高關稅。隨後，他1日又威脅要針對新冠肺炎的爆發採取報復性行動，並指關稅將是「最終的懲罰」。

中國最近5天正值勞動節「五一」長假，目前未有官方對特朗普威脅徵收新關稅的說法做出回應；不過，人民大學國際關係教授時殷弘對《聯合早報》表示，美國若徵收任何新的關稅，中國將進行報復。

時殷弘警告，這將迫使美國經濟陷入更嚴重的衰退，並成為特朗普競選連任的不利因素。

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此外，官媒新華社旗下的「參考消息」官網2日評論說，美國正在醞釀「關稅、剝奪中國的主權豁免權、拒絕履行對中國所持美國國債的義務」等3支「毒箭」，以便美國可針對新冠病毒的損失起訴中國。評論說，這3支毒箭最終只會損害美國經濟。

另據不具名的北京大學經濟學者對美國之音說，任何新的關稅都將損害中國的出口，這可能導致中國外匯儲備下降，進而限制購買力。

中美今年1月在白宮簽署第一階段貿易協議，其中暫停對價值約1550億美元中國商品的報復性關稅，並將價值1200億美元中國商品的關稅減半至7.5%；但美國保留了對價值2500億美元中國商品加徵的25%進口稅。

責任編輯：費風

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