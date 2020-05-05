【中美角力】遭北京連番痛罵   美國務卿蓬佩奧何許人？

中美就新冠肺炎外交戰烽火正濃，中美雙方你來我往，美國國務卿蓬佩奧成為中國央媒主要攻擊目標。央視連續多天破天荒用激烈的言詞怒罵蓬佩奧，分析指，皆因蓬佩奧一向在白宮中擔當反華的前鋒，相當長時間以來，蓬佩奧一直體現着特朗普政府針對中國的強硬路線。如今在新冠肺炎爭拗上，蓬佩奧更比白宮團隊任何人都走得更前。

中國官媒已把蓬佩奧塑造為「人民公敵」，央視甚至破天荒用大量攻擊的語言針對蓬佩奧：「背負四宗罪」，「突破做人底線」。自中美八零年代建交以來，蓬佩奧可能是第一個如此遭遇這樣抨擊的美國國務卿。央視周一繼續抨擊蓬佩奧「瘋狂」，在新冠疫情源頭上「噴射毒汁散發謊言」。法新社指出，這樣的語調，之前一直是美國的敵國朝鮮和伊朗咒罵蓬佩奧獨有的語言。

【調查疫情】《環球時報》斥蓬佩奧撒謊 促拿出病毒來自武漢實驗室的證據

【調查疫情】被央視暗批不是人 蓬佩奧重申要調查中國疫情

【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人 但除夕始通報世衛（有片）

事實上，「中國病毒」、「武漢病毒」等叫法最早就是出於蓬佩奧，最近，「大量證據」表明冠狀病毒大流行起源於武漢的實驗室，也是蓬佩奧。所以，蓬佩奧成北京當局的眼中釘也是事出有因。

由於央媒不停抨擊蓬佩奧，內地網民搜尋蓬佩奧經歷者大增。蓬佩奧自小就是「學霸」一名。從政的經歷也並不複雜。蓬佩奧高中是考獲全級第一名，獲保蔫入美國最著名的西點軍校，1986年畢業於美國西點軍校，以第一名成績獲得工程管理（engineering management）本科學位；1986年至1989年冷戰期間在美國軍隊服役五年，是負責巡邏西德與東德和捷克斯洛伐克邊境的美國陸軍軍官。

退役後，蓬佩奧在哈佛攻讀法律博士學位，1994年畢業後曾擔任律師，其後與兩位西點軍校同學合夥創辦塞耶航空（Thayer Aerospace），這是一家航天製造公司，但生意不大成功，蓬佩奧其後退出，轉任一家生產石油鑽探設備的製造公司的總裁。

【世衛撥款】施壓升級 蓬佩奧稱美國可能永不再資助世衛

【中美關係】蓬佩奧：中國趁疫症侵害香港自治 京批顛倒黑白（第二版）

【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明 反映各國應審視是否用華為

蓬佩奧在商場上並不太成功，2011年轉戰政壇，獲選堪薩斯州第四選舉區的美國眾議院議員。2016年11月18日，特朗普提名蓬佩奧為下一任中央情報局局長，2017年1月23日正式接任。蓬佩奧由此正式踏入白宮的核心。

蓬佩奧上任中情局局長伊始即展現反華鷹派本色。他首次接受媒體訪問時直指，中國、俄羅斯和伊朗都將在未來對美國造成重大問題，但中國是更大的威脅，因為其良好的經濟和不斷加強的軍事實力。

「中長期看，中國有能力成為美國最大的對手。」蓬佩奧說，中國不斷加強的軍事實力旨在全球範圍內抵抗美國。

【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

【中美角力】聲援新疆維族受壓 蓬佩奧力挺球星奧斯爾

【回應駱惠寧】蓬佩奧促京遵守中英聯合聲明 香港才能重回正軌

2018年3月13日，特朗普在社交網站推特上宣布蓬佩奧將接替蒂勒森成為下任美國國務卿。當上國務卿後，蓬佩奧對中國的攻擊更不遺餘力，經常出訪時發表辱罵中國的言論，但強調「中共」並不等於「中國和中國人民」，亦多次辱罵中共中央總書記習近平。

當白宮的主人全力以赴與北京進行貿易較量的時候，蓬佩奧四面開火，為維吾爾人的人權辯護，為香港人的自主權辯護，對那些給華為5G可能開綠燈的，包括美國的盟邦，毫不客氣的強硬抨擊。

【中美角力】蓬佩奧提醒科企提防中國 勿助長「奧威爾式」監視狀態

【中美角力】蓬佩奧提醒科企提防中國 勿助長「奧威爾式」監視狀態

美國中國問題專家認為，蓬佩奧肯定比任何一位前任都要對中國充滿懷疑。但，在距離美國總統大選還有六個月的時候，蓬佩奧反中言論可能將會被證明很有助益。

▲ 蓬佩奧一張他脖子掛着圍裙在廚房裡幫妻子洗碗的照片吸引了無數的評論，似乎一點都不像央媒描述的「魔鬼」面孔。

一個有趣的現象時，蓬佩奧遭央媒如此咒罵，這兩天內地網絡查詢他家世的網民成千上萬，一張他脖子掛着圍裙在廚房裡幫妻子做飯的照片吸引了無數的評論，似乎一點都不像央媒描述的「魔鬼」面孔。

本報記者：高青

【反修例】京或出動解放軍？ 蓬佩奧：盼北京做正確的事

【中美角力】中方狂轟蓬佩奥 外交部發言人：不知道他中了甚麼邪

【華為風暴】蓬佩奧：世界應對中國科技風險「睜大眼睛」

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品