【立夏2020】無症狀感染者原來有4類！ 鍾南山：夏季病毒活動減仍要戴口罩

▲ 無症狀感染者原來有4類！ 鍾南山：夏季病毒活動減仍要戴口罩

中國抗疫專家鍾南山昨晚列舉出席活動時，列舉新冠肺炎無症狀感染者主要有4類型，提醒凡檢查到的無症狀感染者，人們需要「寧願信其有不要信其無」，對他們要適當隔離，保持一定距離。他又指出，新冠肺炎傳染性很高，雖然夏季病毒活動會下降，但最好的防治辦法仍是保持距離、戴口罩，也不贊成用「群體免疫」做法。

央視新聞APP報道，中國外交部和國家衛健委聯合邀請鍾南山昨晚與海外留學生視訊連線。他在講座中指出，内地遇到大部分的境外移入患者都是無症狀感染者，而他們主要有4個類型：

一、處於前驅期、潛伏期的無症狀感染者，一般是3到7天，這個時間內，他沒有症狀，但是他已經感染了，過了3到7天以後出現發燒咳嗽。

二、患者自己已有一些不舒服，經病毒檢測核酸呈陽性，屬於症狀非常輕的感染者。這種類型要特別注意自己的感受，例如，近期不見得很高燒，但是特別疲勞，想睡覺，肌肉酸痛，鼻子咽喉也不太好，這就是症狀。

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三、檢測出來呈陽性，經過一段時間以後還是沒症狀。這在内地一般還是要做隔離，要到定點醫院去隨訪。另外，還要做血清的抗體，用兩個共同檢測。假如第2次檢測變成陰性，做了抗體也是陰性，那就不是。假如做了第2次還是陽性，這就是無症狀感染者。

四、有非常少數的無症狀感染者，檢測出來的核酸都呈陽性，有的做了一個月都是陽性，沒有產生抗體，這種稱為「病毒攜帶者」，實際上可能並未感染，但攜帶病毒。

鍾南山表示，凡檢查到的無症狀感染者，人們需要「寧信其有不要信其無」，對他們要適當隔離，保持一定距離。因為肺疫病毒得了症狀前5天和後5天，是病毒最容易傳染人的時候，得病以後過了5天，病毒傳染性就下降了。

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他又稱，新冠病毒的傳染性指數為3，一般流感是1，SARS是接近2，中東呼吸綜合征是1.5，其高傳染性是始料未及的。雖然當夏季到來，病毒活動會下降，但大自然中的紫外線並未強到可消毒的程度，不能全靠溫度來隔斷病毒傳播。

因此，最好的防治辦法就是保持距離、戴口罩。他強調，不贊成「群體免疫」做法，因這要犧牲很多人才可能做到，又提到這世紀已三次冠狀病毒暴發，2003年、2015年，還有2019年的新冠病毒。這提醒人類，對冠狀病毒要非常重視。

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責任編輯：游昊雲

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