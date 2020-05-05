控制不住吃野味？殺人蜂災害來襲 內地網民：可油炸或泡酒

「殺人大黃蜂」大虎頭蜂（Vespa mandarinia）近日首次在美國出現，它的大小是普通蜜蜂的五倍，體長超過兩英寸（近5釐米），是世界上最大的黃蜂。如果人被它身上的刺多次蟄傷會致命，在日本，每年有50人因此喪命。殺人蜂殺傷力如此之大引發關注，但有內地網民表示，這麼大的黃蜂適合用來油炸，或者泡酒。有網民分享自己喝蜜蜂藥材泡酒的經驗。

美國首度出現殺人蜂的消息在內地網絡上流傳後，網民紛紛表示「大過蟑螂」，「如果飛到我身上，一定當場嚇哭」，還有網民稱，「像是災難片的劇情」。

亞洲殺人蜂攻美國威脅人命 原生中國及東南亞

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驚歎殺人蜂體型太大之餘，有網民稱，「只能油炸了」，「國內好像都拿來泡酒」，「大黃蜂泡酒治療跌打損傷很好用，比紅花油還要好」。更有網民分享自己親身經歷，稱每天睡前喝一勺蜜蜂藥材泡酒，確實感到健康情況好轉。

不過，也有網民持反對意見，認為據信是經由人類吃野味傳播的新冠肺炎疫情還未完全平息，就有人忘記教訓，還對野味念念不忘。

值得一提是，民間確實流傳黃蜂酒的許多功效，包括活血止痛、補腎壯陽、緩解疲勞等。在淘寶上，也可見到有商家售賣相關產品。

責任編輯：費風

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