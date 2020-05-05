【五眼聯盟】英美媒體引情報人士：無法證中國實驗室洩病毒

美國CNN與英國《衛報》分別引述不同情報人士指，目前並無證據表明冠狀病毒從中國研究實驗室洩漏，情報人士又認為，澳媒日前宣稱收到的一份報告，並非由「五眼聯盟」撰寫，純粹來自已公開的資料。

指澳媒披露報告非由「五眼聯盟」撰寫

「五眼聯盟」由英國、美國、澳洲、紐西蘭和加拿大組成。澳洲《每日電訊報》早前披露一份宣稱是「五眼聯盟」由撰寫的15頁報告，指中國隱暪新冠病毒疫情，導致疫情全球大爆發。報告指，華府認為病毒很大機會是從實驗室洩漏。

《衛報》報道，澳洲情報界消息人士指，「五眼聯盟」報告的內容，相信基於公開、公共領域的資料。消息人士指，資訊可能源於美國，認為這是對中國施加壓力的工具。

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CNN接觸的兩名西方情報人士分別認為，新冠病毒不太可能是因為實驗室事故而傳播，而是起源於華南海鮮市場，這與特朗普總統和國務卿蓬佩奧的看法矛盾。

另一名五眼聯盟成員國的情報人士指，蓬佩奧與特朗普的說法確定性遠超聯盟當前的評估。此名人士承認，病毒仍有可能來自實驗室，但強調無足夠證據下定論。他又補充，華南海鮮批發市場明顯是爆發源頭，但病毒如何進入市場仍不清楚。

蓬佩奧周日曾表示，有「大量證據顯示」新型冠狀病毒源起武漢實驗室，但他並未質疑美國情報單位做出的結論，也就是病毒不是人為製造。特朗普上周亦表示，看到了新冠病毒源自武漢實驗室的證據，但他未肯透露詳情。

澳總理：新冠病毒最可能來自中國的野生動物市場

英國首相府被問及事件時，稱不會評論情報資料，但英國消息人士亦指，不察覺報告是基於該國情報組織的機密信息。

首相府發言人並表明，關於病毒的來源和傳播，中國仍有一些問題需要回答，以確保未來全球做好準備應對另一次傳染病大流行。

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澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周二則表示，新冠病毒的最可能來源是中國的野生動物市場。莫里森表示，儘管他不排除特朗普的說法，但澳洲沒有看到證據能夠改變其認為新冠起源於野生動物市場的觀點。

責任編輯：費風

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