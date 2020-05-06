中國長征五號B運載火箭 搭載的柔性充氣式貨物試驗艙返回出現異常（更新版‧有片）

央視報道，中國長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，周二（5月 5日 ） 傍晚6時 在文昌航天發射場點火升空，約488秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道。報道指出，首飛任務取得圓滿成功，實現空間站階段飛行任務首戰告捷，拉開中國載人航天工程「第三步」任務序幕。

不過，新華社今日報道，據中國載人航天工程辦公室消息，長征五號B運載火箭搭載進行首次試驗驗證的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，6日在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。

▲ 中國長征五號B運載火箭首飛成功

長征五號B運載火箭，是以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔中國空間站艙段等重大航天發射任務。

長征五號B運載火箭全長約53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

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央視報道稱，長征五號B運載火箭首飛成功，驗證了火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，突破了大尺寸整流罩分離技術、大直徑艙箭連接分離技術、大推力直接入軌偏差精確控制技術等一批新技術，為中國空間站在軌建造任務奠定重要基礎。

責任編輯：伍樂