中國長征五號B運載火箭 今晚首飛

新華社報道，據中國載人航天工程辦公室透露，長征五號B運載火箭，將於今日（5月5日）傍晚6時在文昌航天發射場進行首次飛行任務。

將搭載新一代載人飛船試驗船

據內地傳媒報道，本次發射的長征五號B遙一運載火箭，是在長征五號運載火箭基礎上改進研製，將搭載中國新一代載人飛船試驗船。

該火箭長53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米的助推器，起飛質量約850噸，近地軌道運載能力大於22噸，是中國目前近地軌道運載能力最大的運載火箭。

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至於新一代載人飛船試驗船，據報特點是大容量、多用途、可重複。該飛船可以客貨混合運輸，可以在搭乘3名航天員的同時搭載約500公斤的貨物，給空間站上貨之外，又可以將貨物從空間站帶回地球，實現「雙向」物流的能力。

新飛船注重航天成本控制，返回艙外層防熱材料不再採用和飛船整體一體的設計，改用可拆卸模式，在飛行完成後方便更換，由於研製團隊採用全新防熱材料和防熱結構，其耐熱能力可達神舟飛船的3至4倍。此外，本次發射加個驗證更安全的「群傘+氣囊」著陸方式，可更好保護飛船本身不受損壞，保障飛船的重複使用。新飛船研製團隊目標是力爭實現返回艙可重複使用10次，從而降低飛船使用成本和載人航天的運營成本。

至於本次航天任務被定為一次試驗飛行，旨在驗證新飛船再入返回控制、防熱以及回收等一系列技術。

責任編輯：伍樂