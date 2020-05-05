【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

據央視新聞消息，虎門大橋今日下午發生異常抖動，出於安全考慮，大橋管理部門已經封閉虎門大橋。網傳影片顯示，橋面如同波浪般上下起伏，但未見有明顯斷裂。

隨後，央視解釋指，虎門大橋是受主橋風速大影響，產生渦振。當地已組織養護技術人員對橋體進行檢查並組織專家研判。據初步了解，橋梁主體結構未受損，具體原因正在調查。經查，虎門鎮今日風速為每小時21公里。

另據廣東交警5日下午消息，現時廣州、東莞市的交警部門已對虎門大橋進行交通管制。當前，虎門大橋實施雙向全封閉，莞佛高速西行威遠出口主線全封進行分流;西行虎門入口和威遠入口封閉。沿江高速南北行轉虎門大橋西行匝道全封;廣深高速南行虎門出口轉虎門大橋直通車道、北行新虎門出口轉虎門大橋匝道全封和分流。

據悉，虎門大橋全長4,588公尺（15,052英尺），是橫跨珠江的懸索橋，東連東莞市虎門鎮，西通廣州市南沙區。虎門大橋於1997年6月9日正式通車，時任中國國務院副總理鄒家華、全國政協副主席葉選平等均有出席，虎門大橋的橋名是由時任中共中央總書記、國家主席江澤民題寫。

責任編輯：費風

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