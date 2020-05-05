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【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰

國情動向 20:55 2020/05/05

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【中美 疫情】揭中美疫戰內幕：白宮「國安少帥」主導對華心戰

中美關係因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情急墮谷底，兩國一度以「美軍播毒」與「中國病毒」互相攻訐，美國總統特朗普隨後更揚言中國隱瞞疫情、將調查追責。美國《華盛頓郵報》揭開這場激烈疫戰內幕，在特朗普背後主導美國對中國進攻的，是一名年僅46歲的的鷹派悍將：他的名字叫博明（Matthew Pottinger）。

中方已多次表明，中國沒有隱瞞疫情，至於病毒起源要相信科學論證，目前證據表明病毒源於自然，而非實驗室。

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中國外交官此前曾宣稱，懷疑新冠肺炎疫情是「美軍播毒」－－美軍赴武漢參加世界軍人運動會時，把身上病毒帶到中國。

中方已多次表明　沒有隱瞞疫情

《華盛頓郵報》引述知道博明想法的消息人士說，博明相信中方這一舉動，是從事大規模的掩飾以及「心理戰」；事實上，中國的官媒也喊「武漢病毒」達數周之久，其後才作出改變，世界衛生組織接著「正名」為新冠肺炎，這種改變令人生疑。

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根據匿名的知情人士，博明深信北京當局對疫情的處理是「災難性的」，以及「全世界都因中國內部治理問題遭連帶傷害」。

值得注意是，博明早在1月已在特朗普政府制定抗疫策略中，發揮重要角色，例如取消部分中國航班等；其後，他又支持特朗普凍結資助世衛組織，同時推動情報單位採取行動，調查在保守派之間盛行的的陰謀論－－病毒是否來自武漢實驗室。

博明曾當記者　當年採訪過沙士

博明這些舉動，與他的經歷有關。他曾當過記者，1998年至2001年擔任路透社駐北京通訊員，隨後出任《華爾街日報》駐中國記者。其間，他採訪過2003年沙士SARS疫情新聞，因此對中國處理疫情持不信任態度。

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博明其後於2005年加入海軍陸戰隊，曾在伊拉克和阿富汗擔任軍事情報官。因與保守派人脈，退役後他轉而從政，2017年被特朗普首任國安顧問佛林招攬到華府，他當時在外交政策菁英圈裡並不出名。

博明的立場較趨近強硬派，但他沒有那麼強烈的意識型態，且對指揮體系抱持軍事風格的尊重，安於不在鎂光燈下，很小心不搶白宮西廂辦公室大人物的鋒頭。

美國國安系統新星　左右特朗普決策

這些特質有助他撐過三任國安顧問並獲得升遷，去年，他由亞洲事務資深主任升成第四位國安顧問奧布萊恩（Deirdre O'Brien）的副手。

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曾與博明共事的官員形容，他非常謹慎，「除非總統明顯同意，不會大力推動什麼事」，「看起來不像在引導總統，但當總統要做決定，他已做足準備」。

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責任編輯：伍樂

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