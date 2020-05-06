【中美貿易戰協議】索償後突提貿易協議 美以此脅逼中國掌主動權

▲ 索償之後又出招，要中國加快買貨，美藉貿易協議搶主動權。

美國在前一段時間，就新冠肺炎爆發不停攻擊中國，特朗普更掦言，要就美國因疫症損失向中國加徵關稅。不過，這兩天白宮的聲調有所改變，表明不會就疫倩向中國採取懲罰措施，反而重提今年1月中美已簽署的第一階段貿易協議。

美國此舉並非放棄在新冠肺炎疫情上向中國施壓，只是要就疫情向中國索償，一則不易取得證據，時機也未成熟，況且，這個行動可鼓動民間和州政府去做，白宮暫時無需親自動手。重提貿易協議，一方面因中國經歷新冠肺炎疫情後，要完成協議承諾難度很大，另外，脅逼中國加快落實協議採購美國商品，相對快速見到成效，可令特朗普在選舉加分。

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前天，被視白宮悍鷹之一的美國國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）在一次在線學術會議上說，「美國不打算在（疫情）這個問題上採取懲罰性措施。」博明稱，事實上特朗普將繼續堅持他今年1月與中國簽署的第一階段貿易協議，並將「高度密切關注，以確保中國遵守自己的承諾」。

現年46歲的博明，大學時期學習中文與中國研究，1998年至2005年擔任路透社與《華爾街日報》駐華記者，博明被視為新一代實戰派中國問題專家。據華盛頓政界消息指，由特朗普對中國啟動貿易戰，到這段時間將新冠肺炎爆發矛頭死咬中國，均出自博明的策劃。這次白宮突然降溫因疫情對中國追責索償，從風格上看也應該是博明的策略。

首先，目前美國疫情尚未平緩，若白宮要對中國追責索償，不但難以找到堅實理據，而且還要糾纏不知多久，打一輪口水戰將美國民眾視線轉移，之後可以由國會、州政府及民間出手，白宮最後才收割成果就可以了，現在不用再花無謂的力氣。

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根據今年1月簽署的中美第一階段貿易協議內容，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2000億美元的美國產品和服務，其中767億美元要在今年落實，包括329億美元製成品、125億美元農產品、185億美元能源產品和128億美元的服務。

但是，因為新冠肺炎疫情影響，中國原定的購買美商品進度遠遠落後目標。國泰君安證券研究報告指出，中國要兌現第一階段協議承諾，全年對美國農產品進口額須按年增長127%，而第一季增速為110%，僅略低於目標增速，仍有望如期完成目標。反觀製成品和能源製品，今年目標增速分別為85%和724%，但這兩類商品第一季進口額雙雙下跌，後續進口壓力很大。

國泰君安首席宏觀分析師高瑞東認為，在油價下滑和美國經濟停擺的背景下，中國今年達到製成品和能源製品採購目標的難度不小。製成品目標還可以通過增加機電產品採購完成，能源製品進口額會受到低油價制約，除非大幅增加天然氣和煤炭進口，否則難以彌補原油製品的採購缺口。

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對白宮來說，中美貿易協議才是實打實鑿的東西，現在重提貿易協議，就是要中國加快買東西，快速見到成果以利特朗普競選；問題是，經歷新冠肺炎疫情後，中國經濟已冰封近三個月，加上外圍經濟仍受肺炎疫情影響，中國要完成協議幾不可能。中國因此要求重新協商，美國將以此脅逼中國，掌握主動權。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河接受《聯合早報》訪問時也警告，特朗普在貿易方面的威脅從來都不是空頭支票，中美貿易協商完全可能因此回到原點。兩國原本就因病毒起源爭執不休，現在貿易問題再生波瀾，令雙方矛盾變得更加複雜，中美關係可能就此走向難以挽回的破裂局面。

本報記者：高青

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