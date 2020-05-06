  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 10:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰協議】索償後突提貿易協議 美以此脅逼中國掌主動權

國情動向 10:01 2020/05/06

分享：

索償之後又出招，要中國加快買貨，美藉貿易協議搶主動權。

美國在前一段時間，就新冠肺炎爆發不停攻擊中國，特朗普更掦言，要就美國因疫症損失向中國加徵關稅。不過，這兩天白宮的聲調有所改變，表明不會就疫倩向中國採取懲罰措施，反而重提今年1月中美已簽署的第一階段貿易協議。

美國此舉並非放棄在新冠肺炎疫情上向中國施壓，只是要就疫情向中國索償，一則不易取得證據，時機也未成熟，況且，這個行動可鼓動民間和州政府去做，白宮暫時無需親自動手。重提貿易協議，一方面因中國經歷新冠肺炎疫情後，要完成協議承諾難度很大，另外，脅逼中國加快落實協議採購美國商品，相對快速見到成效，可令特朗普在選舉加分。

【全球索償】對華索償 特朗普為何不敢觸碰京持美債？

【全球索償】人民日報批美：索賠鬧劇是文明之恥 破壞合作天理不容

【全球索償】美向中國索償劇本寫好  兩支箭蓄勢待發

前天，被視白宮悍鷹之一的美國國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）在一次在線學術會議上說，「美國不打算在（疫情）這個問題上採取懲罰性措施。」博明稱，事實上特朗普將繼續堅持他今年1月與中國簽署的第一階段貿易協議，並將「高度密切關注，以確保中國遵守自己的承諾」。

現年46歲的博明，大學時期學習中文與中國研究，1998年至2005年擔任路透社與《華爾街日報》駐華記者，博明被視為新一代實戰派中國問題專家。據華盛頓政界消息指，由特朗普對中國啟動貿易戰，到這段時間將新冠肺炎爆發矛頭死咬中國，均出自博明的策劃。這次白宮突然降溫因疫情對中國追責索償，從風格上看也應該是博明的策略。

首先，目前美國疫情尚未平緩，若白宮要對中國追責索償，不但難以找到堅實理據，而且還要糾纏不知多久，打一輪口水戰將美國民眾視線轉移，之後可以由國會、州政府及民間出手，白宮最後才收割成果就可以了，現在不用再花無謂的力氣。

美兩鷹派主宰亞太事務  南海台海必爆火

對華續鷹派當道 特朗普提名史迪威任亞太助卿

【中美角力】曾自稱被中國當局「打手」毆打 博明任白宮副國安顧問

【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）

根據今年1月簽署的中美第一階段貿易協議內容，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2000億美元的美國產品和服務，其中767億美元要在今年落實，包括329億美元製成品、125億美元農產品、185億美元能源產品和128億美元的服務。

但是，因為新冠肺炎疫情影響，中國原定的購買美商品進度遠遠落後目標。國泰君安證券研究報告指出，中國要兌現第一階段協議承諾，全年對美國農產品進口額須按年增長127%，而第一季增速為110%，僅略低於目標增速，仍有望如期完成目標。反觀製成品和能源製品，今年目標增速分別為85%和724%，但這兩類商品第一季進口額雙雙下跌，後續進口壓力很大。

國泰君安首席宏觀分析師高瑞東認為，在油價下滑和美國經濟停擺的背景下，中國今年達到製成品和能源製品採購目標的難度不小。製成品目標還可以通過增加機電產品採購完成，能源製品進口額會受到低油價制約，除非大幅增加天然氣和煤炭進口，否則難以彌補原油製品的採購缺口。

【全球索償】特朗普打關稅牌　多國向中國索賠豈止775萬億？

【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索償  惟美法院恐無權受理

【肺炎疫情】美律師起訴中國隱瞞疫情  索償數十億美元

對白宮來說，中美貿易協議才是實打實鑿的東西，現在重提貿易協議，就是要中國加快買東西，快速見到成果以利特朗普競選；問題是，經歷新冠肺炎疫情後，中國經濟已冰封近三個月，加上外圍經濟仍受肺炎疫情影響，中國要完成協議幾不可能。中國因此要求重新協商，美國將以此脅逼中國，掌握主動權。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河接受《聯合早報》訪問時也警告，特朗普在貿易方面的威脅從來都不是空頭支票，中美貿易協商完全可能因此回到原點。兩國原本就因病毒起源爭執不休，現在貿易問題再生波瀾，令雙方矛盾變得更加複雜，中美關係可能就此走向難以挽回的破裂局面。

本報記者：高青

【油價暴跌】美油商批中國買油不夠 籲華府強硬促華守貿易協議

【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展

【新冠肺炎】美財長：美中貿易協議料暫時不受疫情衝擊 未來或有變

【武漢肺炎】疫情致美商務部長取消訪華 專家憂中方難兌現貿易協議

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

中美貿易協議 中美關係 特朗普 高青 選舉 疫情 貿易戰 經濟 白宮 關稅

上一篇文章

【中美 疫情】特朗普打歐洲牌　施壓歐盟支持調查中國疫情

下一篇文章

【美國大選2020】特朗普穩連任？ 「義烏指數」露玄機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩現身】名嘴用家族特徵推斷　五一露面的金正恩不是替身
【金正恩現身】名嘴用家族特徵推斷　五一露面的金正恩不是替身
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　