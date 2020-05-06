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【中美 疫情】研究新冠病毒華裔科學家  美國家中神秘遇害

社會熱點 10:02 2020/05/06

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【中美.疫情】研究新冠病毒華裔科學家  美國家中神秘遇害

美國媒體報道，賓夕凡尼亞州一名華裔醫學研究人員周末遭害，身中多槍死亡，陳屍匹茲堡地區家中，而疑兇則在屋外疑似吞槍自殺；他所服務的學校稱，劉冰（Bing Liu，譯音）對新型冠狀病毒研究接近「非常重大發現」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）匹茲堡分支KDKA報道，37歲的劉冰在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部和軀體都有致命槍傷。

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報道說，另一名男子陳屍在附近車子裡，疑似自轟頭部致死。警方表示，這名男子認識劉冰，他們研判這是一起謀殺自殺案，警方不認為有在逃凶嫌。

警方稍後公布兇嫌為46歲男子Hao Gu，但未多談其犯案動機。網路上則謠傳此宗命案可能涉情殺，但未有官方證實。

身中多槍 官方拒評論行兇動機

據「文學城」論壇一篇貼文，顯示的對話紀錄截圖中，一名具有劉冰頭像的人士表示對一成不變的婚姻生活感到厭倦，並透露自己已離婚，但仍和前妻住在一起、甚至一起逛outlet。

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當地警方拒絕透露本次凶殺的可能動機，但他們說，劉兵居住的聯排別墅沒有被盜，也沒有強行進入的痕跡。

當地警長布萊恩·科赫普（Brian Kohlhepp）說，被害人和凶手彼此認識；上周六天氣晴朗，劉兵被殺時，其聯排別墅的前後露台門都開著；當時，他的妻子不在家。

疑兇在屋外吞槍自殺

匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）向KDKA表示，劉冰是學校的研究助理教授。

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匹茲堡大學醫學院網站表示，劉冰於5月2日過世，並稱：「劉冰在解構新型冠狀病毒感染的細胞機制及併發症的細胞基礎研究，瀕臨非常重大發現。我們將努力完成他的研究，以對他的傑出科學表現致敬。」

匹茲堡大學醫學院計算和系統生物學系主任艾維·巴哈爾（Ivet Bahar）告訴當地媒體：「劉兵是一個非常有才華的人，絕頂聰明，而且工作努力。」

傳死者生前所做研究  與新冠疫苗有關

目前尚不清楚劉冰正進行何種研究計劃。但匹茲堡大學醫學院研究人員4月在同行評審期刊EBioMedicine發表一篇論文指出，一種可能的冠狀病毒疫苗已經在老鼠實驗證明有效。

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研究人員還說，一旦獲聯邦政府核准，他們打算就這款名為PittCoVacc疫苗展開人體試驗。

根據劉兵的公開簡歷，他於2012年在新加坡大學獲得博士學位；然後來到美國卡耐基梅隆大學（Carnegie Mellon University）從事博士後研究，跟隨著名的計算機科學家埃德蒙·克拉克（Edmund M. Clarke）。大約六年前，劉兵搬到了匹茲堡。劉兵是獨子，沒有子女，劉的父母都住在中國。

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責任編輯：伍樂

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