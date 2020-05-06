【中美 疫情】特朗普稱會有新冠病毒源頭報告 美衛生官員：無證據來自武漢實驗室

中美就新冠肺炎的角力持續，美國總統特朗普稱，他會發布新冠病毒起源的詳細報告，但無交代其他細節和發布的具體時間，又稱或會與中國國家主席習近平對話。美國國家衞生研究院傳染病部門主管福奇（Anthony Fauci）卻稱，無科學證據證明新冠肺炎病毒是由武漢實驗室製造。

特朗普周二在白宮外見記者時，再次批評中國在通報疫情上不夠透明，又稱自己無和習近平對話，但可能會這樣做，又表示會發布新冠病毒起源的詳細報告，但無說明何時。 美國總統特朗普說：「我認為我們會行動，我們會在未來一段時間就此向外匯報，我們會匯報，很多人都追問我那問題，我們一定會在未來一段時間向大家匯報。」

特朗普和美國國務卿蓬佩奧近日多次表示，新冠肺炎病毒是源自武漢實驗室，但美國政府應對疫情的主要官員、國家衞生研究院傳染病部門主管福奇在接受《國家地理》雜誌訪問時，卻否定這個講法。

▲ 特朗普稱，或會與中國國家主席習近平對話

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福奇稱，在分析蝙蝠身上的病毒進化和現在流行的病毒後，科學證據非常強烈地傾向，新冠病毒並非人工製造或被刻意改造。根據進化理論表明，新冠病毒是在自然中進化出來，並且演變到跨越物種界限。

福奇又不認同新冠病毒是從實驗室意外洩漏，認為這只是「自圓其說」的講法。美國國家情報總監辦公室早前亦都發聲明，稱仍在調查病毒源頭，未有定案，但相信新冠病毒不是人為製造或基因改造。

79歲的福奇與特朗普就疫情發表的言論，多次都有出入。他下周二會聯同其他衞生官員到參議院的疫情聽證會作供，但被特朗普禁止到民主黨控制的眾議院出席聽證會。特朗普批評眾議院裡面有很多不滿自己的人，是個陷阱。

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責任編輯：游昊雲

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