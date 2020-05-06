【中美 疫情】特朗普打歐洲牌　施壓歐盟支持調查中國疫情

中美就新冠肺炎疫情展開的疫戰升級。特朗普（Donald Trump）政府正向歐盟施壓，要求其支持對中國處理新冠病毒疫情的情況、乃至疫情源頭進行國際調查。但歐盟方面試圖避免偏向任何一方。

華爾街日報報道，美國正在尋求啟動一項國際調查，以便弄清北京方面是否在新冠疫情暴發的早期階段處理不當，進而導致了疫情的全球大流行。這場大流行已造成逾25萬人死亡，並使世界各地的經濟陷入癱瘓。

歐洲不欲選邊站 恐失中國商業利益？

澳洲政府官員從4月中旬開始呼籲進行獨立調查，但這種呼聲很快就演變成了一場激烈的交鋒。中國駐澳洲大使成競業在當地接受採訪時指責堪培拉與華盛頓方面聯手攻擊中國。

歐盟不願疏遠中國和美國中的任何一方，起初提議進行一項國際調查，總結源自2019冠狀病毒病（Covid-19，新冠肺炎病毒）國際衛生應對舉措的經驗教訓，以幫助改善未來的疫情響應。

但這一提議未能滿足美國提出的調查疫情源頭的要求。中國譴責美國試圖藉此推卸自身應對疫情方面的責任。歐盟的提議尋求避免將新冠疫情歸咎於某個國家，而且只有在當前的危機過去後才會實施。

美國欲調查疫情源頭 矛頭指中國

美國要求就中國應對疫情的措施展開有力的國際調查，面對這樣的壓力，歐盟陷入了一種日益熟悉的困境：在兩個相互對抗的世界大國之間尋求一條中間道路。

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）上周末接受法國報紙採訪時表示：「我認為，我們需要對此事進行獨立調查，置身中美戰場之外，這兩個國家為疫情相互指責，無疑加劇了雙方之間的對抗。」

但德國外長馬斯（Heiko Maas）似乎與此不同調，周一對當地媒體發表講話時表示，「全世界都希望弄清這種病毒的確切來源」。

如何查疫情 歐洲內部或有分歧

世界衛生大會（World Health Assembly）是WHO的決策機構，也是成員國呼籲該組織在特定領域採取行動的論壇。最近幾天，隨著大會即將召集會議，圍繞歐盟提案文本出現了密集討論，WHO成員國提出了建議和修改意見。

歐盟發言人周二表示，全面了解新冠疫情的流行病學對有關當局做出明智決定至關重要。據熟悉相關討論的人士，目前的文本反映了其中的一些擔憂。

中國駐歐盟使團發言人稱中方了解到了歐盟的提議，但沒有進一步置評。

在歐盟提出提議之前，美國和其他國家政府加大力度指責中方在疫情爆發初期反應遲緩，當時疫情原本有可能得到控制。白宮高級官員在沒有提供證據的情況下暗示，該病毒可能起源於一個中國實驗室。