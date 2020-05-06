【中美角力】「一些人位置高不意味智商高」 崔天凱駁美政客

▲ 中國駐美大使崔天凱，反駁有美國政客質疑新冠病毒來自武漢實驗室的講法，認為一些人位置高智商未必高。

中美就新冠病毒來源問題爭論不休，美國總統特朗普和美國國務卿蓬佩奧近日曾表示，有證據顯示新冠肺炎病毒是源自武漢實驗室。中國駐美大使崔天凱昨晚接受央視節目訪問時反駁說法，形容一些人位置高智商未必高，又強調最早報告病例的地方不一定是病毒來源，需要科學家去探索。

在被問到，有美國市長聲稱自己去年11月染疫，崔天凱稱，最早報告病例不一定就是病毒產生的地方，「很多人以為武漢最早發現病例，現在好像情況也不是這樣，美國、歐洲都有更早的病例發現」。他認為，這需要科學家解答。他又稱，科學界普遍的看法是病毒是自然界產生的，並不是從哪個實驗室出來，希望大家都能夠相信事實，相信科學。

對於美國政治人物表示有證據新冠病毒來自武漢實驗室，崔天凱表示，「可能世界上總有一些人所坐的位置比較高，但並不意味著他的智商、情商也很高，這並不一定成正比」。

最早報告病例不一定是病毒來源

他表示，武漢病毒研究所是一個科研單位，與國際很多同行有很多學術交流、合作的單位，它有中文和英文的網頁，信息都是公開、都是事實。而在這次疫情，武漢研究所沒有一個人受到感染，這是個好事情，「為什麼總有人不願意相信事實，不願意相信科學，總要疑神疑鬼？」

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他續稱，如果認為一定要去調查武漢的研究所，「現在事實已經證明，世界其他地方也有一些更早的病例，而且世界其他地方還有一些實驗室，並不像武漢研究所這麼公開，搞國際合作。還有一些實驗室有很大的神秘感，是不是應該一塊調查，查個水落石出？」

美國有輿論表示要「經濟懲罰中國」「中國需賠償」，崔天凱表示，這些都是很荒唐、很無理的說法，當然我們要重視，不能讓這種說法阻撓了中美關係，但是相信這些是不可能得逞。

不應視經濟為中美關係唯一壓艙石 兩國互信缺失

隨著疫情引爆中美口水戰，外界關注經貿這個中美關係壓艙石是否牢靠。崔天凱表示，不應把經濟視為中美關係唯一的壓艙石，中美關係攸關全世界利益，不可能只有經濟這一塊壓艙石。

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他稱，中美關係這麼複雜、重要、對全世界都利益攸關的關係，不可能只有經濟這一塊壓艙石。中美關係「穩定錨」要更多一點，這是現在要做的工作，也是現實的需要。比如防控疫情、公共衛生安全的合作，今後也可以稱為壓艙石，這涉及人命關天的事情，這方面可以做的事情還很多，餘地還很大。

另外，他稱兩國之間的相互信任，「這是很缺失的東西，這個如果沒有的話，其他壓艙石很難壓得住」。而兩國人民之間的相互了解，也是一個根本問題。

責任編輯：伍樂

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