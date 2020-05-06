▲ 上海迪士尼11日在限人數下重開 為全球首個

上海迪士尼樂園宣布，5月11日起有限度開放，8日開始售票。恢復營運初期，部分活動仍然暫停，入園遊客需要提前預約購票，入園人數也有限制，這是全球第一個宣布重開日期的迪士尼樂園。

迪士尼樂園說，重新開放將秉持審慎的原則，強化健康和安全措施。在恢復營運初期，上海迪士尼樂園將實行限流，並要求遊客提前購票及預約入園。園方會增加消毒的頻率，在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施，園方也將為遊客隔出安全距離。與迪士尼人物合照、花車巡遊，以及夜光幻影表演等暫停。

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上海迪士尼說，5月8日上午8時起，樂園門票將透過上海迪士尼度假區官方線上及官方旅遊合作夥伴重新發售，在恢復營運初期，門票每日限量發售，遊客必須提前購買上海迪士尼樂園的指定日門票。上海迪士尼樂園今年1月25日因疫情關閉，迪士尼商店與酒店於3月重開，當時主題樂園仍然關閉。

事實上，香港迪士尼樂園目前雖仍未重開，但隨著疫情趨緩，香港迪士尼樂園酒店裏的「翠樂庭餐廳」已於五一假期重新供應環球美食，但會由原來自助餐形式，調整為「放題」形式。此外，迪士尼人物也重新出現，他們雖不會與賓客合照，但賓客仍可以在原位為他們拍攝甫士相。

美國華特迪士尼公司周二估計，全球因新冠疫情採取的封鎖導致該公司獲利減少14億美元，主要損失來自關閉的主題樂園。

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責任編輯：游昊雲

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