【中美角力】美軍加強南海行動 美防長：向北京傳遞明確信號

▲ 埃斯珀表示，上周兩艘美國海軍軍艦在南海進行航行自由行動，向北京發出明確信號，即美國致力確保所有國家的航行與商業自由。

中美角力持續升溫，美軍近期加強在南海行動，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國軍艦在南海的航行自由行動，向北京發出明確信號，即是美國致力於確保所有國家的航行與商業自由。

埃斯珀周二（5月5日）與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）召開聯合記者會，埃斯珀表示，美國的戰略競爭對手，正利用新冠肺炎疫情危機，做損人利己的事情。

他稱，中共一方面加強散播虛假訊息，試圖怪罪他人，提升自身形象，另一方面，看到解放軍在南海的侵略行為，包括威脅菲律賓軍艦、撞沉越南漁船，恐嚇其他國家不得從事海上油氣開採。

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埃斯珀表示，上周兩艘美國海軍軍艦在南海進行航行自由行動，向北京發出明確信號，亦即美國致力於確保不論大小的所有國家的航行與商業自由。

據美國之音報道，此前一天，埃斯珀表示，針對中國軍隊在南海的舉動，美軍印太司令部加強應對、加快美軍在南海行動的節奏，包括在水上、水下和空中的行動。美軍艦

上周曾駛入西沙，解放軍南部戰區方面當時批評，美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，並敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。

責任編輯：伍樂

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