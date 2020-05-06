【中美貿易戰協議】緩和重啓貿易戰危機？美或將部分中國商品關稅豁免延一年

▲ 美國或將部分中國商品關稅豁免延一年 重啓貿易戰危機緩

雖然美國在前段時間，就新冠肺炎爆發不停攻擊中國，美國總統特朗普更掦言，要就美國因疫症損失向中國加徵關稅。不過，彭博引述美國貿易代表辦公室表示，正考慮將對中國關稅中部分產品的豁免措施。延長最多12個月。

美國貿易代表辦公室3月曾宣布，美國將19項中國產品排除出加徵關稅清單之外，包括一次性口罩、一次性醫用口罩、一次性聽診器套以及一次性鞋套靴套。關稅豁免可追溯至自去年9月1日起，直至今年9月1日截止。

去年9月，美國貿易代表辦公室也曾宣布3份豁免徵收關稅清單通知，豁免徵收437項中國進口商品關稅，當中包括各類儀器設備零部件、有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。

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值得注意，雖然特朗普此前表示，將對中國尋求關稅上的懲罰，但多位華府高級官員4日都表示，如果中國遵守年初的貿易承諾，他們將不會以關稅施壓。《華爾街日報》報道，美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）當日在一次在線學術會議上說，「美國不打算在這個問題上採取懲罰性措施」。

博明稱，事實上特朗普將繼續堅持他今年1月與中國簽署的第一階段貿易協議，並將「高度密切關注，以確保中國遵守自己的承諾」。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）同日則在接受霍士商業新訪問時說，「我有充分的理由預計中國將遵守協議」。

他表示，不履行協議將「在國際關係和全球經濟中造成非常重大的後果，會影響人們如何與他們做生意」；暗示中方如守諾於首階段貿易協議，美方不會加碼制裁中國。

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責任編輯：游昊雲