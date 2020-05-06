【中美 疫情】特施普施壓一起查中國疫情　歐盟陷鈔票與盟友兩難抉擇

新冠肺炎蔓延全球，美國政界持續有對中國抗疫表現的不滿聲音，特朗普政府正向歐盟施壓，要求其支持對中國處理新冠病毒疫情的情況、乃至疫情源頭進行國際調查，外界關切美國的傳統盟友歐盟將如何站隊。如果選擇繼續與美國站在一邊，調查中國疫情，中方或有制裁措施，歐洲企業難以在廣大的中國市場中分一杯羹；如果傾向於中國，隨著中國經濟體量愈來愈大，歐盟或會成為歐亞區的附屬，自身安全也難保證。

站在美國一邊？但中歐有巨大經貿聯繫

據BBC（英國廣播公司）報道，歐洲最大的數碼出版集團阿克塞爾•斯普林格集團的負責人多普夫納（Mathias Döpfner）最近撰文表示，等新冠疫情過去，全球經濟衰退會接踵而來。他認為，在這緊要關頭，歐洲要盡快在中美之間做出選擇，否則西方聯盟，歐洲經濟安全都會受到威脅。

從經濟體量來看，在過去近20年來，美國經濟佔世界總產值的比重從2001年的20.18%下降到了2019年度15.03%，歐洲則從23.5%下降到了16.05%。而中國經濟高速增長，佔世界經濟總產值份額從7.84%增加到了19.24%。

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從經貿聯繫來看，去年中歐貿易總額達7,500億美元。在疫情發生前，歐中貿易流量每天超過16億美元，德國的汽車製造商，法國農產品和許多產業都嚴重依賴對中國的出口。

因此，歐盟不得不考慮經濟後果：如果選擇傳統盟友美國，歐盟或會失去廣袤的中國市場，更不利於自身經濟發展。

站在中國一邊？軍事安全仍仰賴美國

前美國國務卿基辛格曾表示，世界正處於嚴峻時期，如果美國和歐洲不能再次形成一個利益共同體，美國就會變成一個巨大的孤島。歐盟將會變成「歐亞區」的附屬品。

即是說，如果歐盟選擇站在中國一邊，將漸失獨立地位。雖然可乘著中歐貿易的東風，再度促進經濟，但隨著中國經濟力量增強，相對而言，西方也會處於更加弱勢的地位。

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另外，從國安來看，歐洲各國為達到削減財政赤字和債務的目標，大力削減開支，公共開支特別是軍事上的支出首當其衝，歐盟各國軍隊無法整合成一支有效率的軍事力量，因此美國仍是歐洲安全的保障。

堅持多邊主義？

進退維谷之際，歐盟是否有第三種選擇？事實上，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）曾表示，「我們希望多邊主義，希望公平貿易，維護建立自規則基礎上的秩序，因為我們知道這對我們所有人都有益。」不過，在中美激烈角力中，歐洲的多邊主義政策似乎受到巨大壓力。

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本報記者：尹航

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