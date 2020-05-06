劉曉明：英少數政客沉迷冷戰思維 「政治病毒」言論損互信

新冠肺炎疫情蔓延全球，英國早前有聲音質疑中國處理疫情的手法，呼籲重新審視兩國關係。中國駐英大使劉曉明不點名批評英國有少數政客，沉迷於冷戰思維，要「重新審視」中英關係、發動新冷戰，形容這些言論是「政治病毒」，將損害中英政治互信和各領域合作，須強烈反對，堅決抵制。

劉曉明周二（5月5日）出席英中貿協網上座談會時表示，當國際社會集中力量共同抗疫時，美國一些政客卻到處「造謠誹謗」，指摘他們罔顧中國為世界抗疫做出的巨大努力、犧牲和貢獻，將疫情政治化、把病毒標籤化、對中國污名化。

批評美國政客「造謠誹謗」 對中國污名化

他同時批評，英國有少數政客，沉迷於冷戰思維，把中國比作前蘇聯，有的要對中英關係進行「重新審視」，有的要發動新的冷戰。

他認為，這些言論是一種「政治病毒」，如任其發展，將毒化中英兩國乃至國際社會團結抗疫的氣氛，損害中英政治互信和各領域合作，要必須高度警惕，強烈反對，堅決抵制。

中方奉獻這些英國政客，中國不是前蘇聯。冷戰的時代早已結束，和平與發展是當今時代的主題，也是中英共同致力於實現的目標。

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英國外相藍韜文（Dominic Raab）上月表示，疫情結束後，與中國的關係無法再「一如往常」，中國將必須回答疫情如何爆發等尖銳問題。另外，英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）直言，英方有必要重估中英兩國關係，他批評由於中方的掩飾及延遲通報，以致全球沒有足夠時間應對疫情，加劇疫情惡化。

劉曉明表示，中國是最早向世界衛生組織報告疫情、最早甄別病原體、最早與世衛和有關國家分享病毒全基因序列、最早採取強有力全面防控舉措、最早取得疫情防控重要階段性成果、最早在全國範圍推動復工復產的國家。中國在抗疫中始終堅持以人民為中心、同舟共濟、團結協作。

他又稱，中英是共同抗疫的合作夥伴，在抗疫中密切協調合作，不僅相互提供抗疫物資，而且加強防疫信息分享和經驗交流，推進疫苗和藥物研發等領域合作。在這個特殊時期，兩國更應堅持奉行開放共贏理念，堅定支持自由貿易，堅決捍衛多邊主義，共同保障全球產業鏈、供應鏈的開放、穩定和安全。這次疫情造成中英貿易額短期下滑，一些企業難免面臨回款、物流等方面困難，但中英兩國經濟優勢互補的事實、經貿投資合作的基礎、兩國企業對中英合作的信心也沒有變。

責任編輯：伍樂

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