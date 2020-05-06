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【新冠肺炎】武漢疫情死者家屬冀籌款立碑被警傳喚 強調愛國擁黨

社會熱點 12:59 2020/05/06

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武漢居民張海網上實名發出募捐集資公告，在武漢樹立一座冠狀病毒疫情遇難者紀念碑，悼念包括他的父親在內的受害者，同時追究瞞報疫情者的責任。他同時強調自己愛國擁黨。不過，當籌款立碑公告上網後，主要內容很快被刪除，接著，張海等人補發，再次被刪除。此外，張海還被派出所傳喚。

盼立碑以紀念逝者、警醒世人

據美國之音報道，武漢居民張海（微博網名：雪在手中）4日在網上公布了他發起的《關於籌款立碑紀念在武漢疫情遇難者的募捐公告》以及捐款二維碼，希望以這種方式「為所有不幸感染新冠病毒而病逝的武漢人立碑紀念，刻上每個死難者的名字和照片，讓更多人了解因為武漢政府隱瞞疫情而導致的災難事件，讓更多人紀念那些逝去的受害者」。

談及立碑初衷時，他稱，武漢的逝者家屬，包括自己的父親，都是因為當局早期的瞞報、謊言而成為受害者，立碑是要記住可怕歷史，希望能夠給世人一個警醒，希望這個悲劇不會重演。

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張海還確建了一個微信群組，群內都是遇難者家屬。對於派出所警察的詢問，張海稱，「我們都是愛國的，包括我的出身，微博上都有很多報道，注定我是不可能去反對這個國家，反對這個黨，反對我們習主席。我們是擁護的，但是，我們一碼歸一碼。」

發起人亡父曾是軍人 院內染疫離世

張海特別談到其父，稱其是「多年來為中國核武器項目工作的解放軍老兵」，武漢疫情期間死亡。據他介紹，其父1月16日在廣東意外骨折，為享受公費醫療特意回武漢手術，不過，院方只字未提武漢當時的新冠疫情。其父住院一周多後感染新冠病毒，不到兩周搶救無效去世。

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張海的籌款立碑公告上網後，主要內容很快被刪除，接著，張海等人補發，再次被刪除，不過已經有人捐款。

責任編輯：伍樂

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