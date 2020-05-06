【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧

美國國務卿蓬佩奧日前表態，香港《基本法》23條立法不符合美國利益，此舉透出一個現實，中美新一波角力豈止新冠肺炎疫情源頭、貿易協議？香港問題亦已被納入美國打擊中國的武器箱。更甚者，香港局勢最快恐在本月因中美激烈角力，再度風起雲湧。

蓬佩奧（Mike Pompeo）上周（29日）在白宮記者會稱，美國政府持續關注北京「干預」香港管治，侵蝕香港的自由、違背中國共產黨過去的承諾。他又就23條立法表態，指嘗試在香港實施嚴苛的國家安全法，不符合北京對一國兩制的承諾，並影響美國在香港的利益。

中美疫戰下 美國再以香港作籌碼遏中國

美國去年12月訂立及執行《香港人權及民主法案》後，對香港問題的關注一度淡化；如今蓬佩奧不僅重提香港問題，還明言23條立法不符美國利益，調子不輕。

對香港議題蠢蠢欲動的不止蓬佩奧，國會參眾兩院政客亦磨拳擦掌。其中，8名跨黨派美國國會議員日前去信蓬佩奧，敦促全面實施《香港人權與民主法案》，並確保國務院即將向國會提交的報告中，反映近期削弱香港自治和法治的事件。

美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）上月亦發文表態，總統特朗普必須盡快落實《香港人權與民主法案》。

美國政客從來都在人權問題上，高調地批評非西方陣營，因此這一波炮轟香港人權狀況的談話，本亦可視之為選舉語言。

人權法下 美國務院最快本月提交香港報告

但觀察者指，目前的中美及香港三角關係與以往相比，恐怕出現了微妙變化；一場新冠肺炎疫情令中美關係陷入冰點，美國政界、乃至特朗普政府會更願意利用香港問題，作為遏制中國的工具。

在此前提下，白宮幕僚與國會政客此際對香港問題的批評，傳導致行政機關的可能性放大，實質影響美國對香港的政策。

其中根據《香港人權與民主法案》，美國國務卿最快要本月向國會提交2020年的《美國－香港政策法》；如美方在政界緊咬香港問題的氛圍下，就香港局勢對中國提出嚴厲批評、甚至列出制裁清單，中美關係定必進一步急凍。

而中美角力雖有時可以中間著墨，但也有許多時候遇強越強。事實上，代表中央的駐港機構近期接連就23條立法，表達堅定和強硬立場。中聯辦在網站上載文章，批評近日美英個別「反華政客」對香港基本法23條立法大放厥詞，惡意抹黑「一國兩制」，並對此強烈譴責。

美方對香港的立場 或令本港局勢再變複雜

香港中聯辦主任駱惠寧上月表明，香港應盡快制定國家安全的法律。外交部駐港特派員公署也批評西方歪曲《基本法》、破壞香港法治，赤裸裸干預香港事務和中國內政。

不得不作出心理準備的是，隨著香港社會運動疫後漸漸再趨活躍，如美國本月發布的香港報告對北京強烈批評、甚至有進一步動作，恐會為香港緊張局勢助燃；倘若中方強硬回應，不僅中美關係進一步挫損，香港局勢亦會變得更複雜。

這一風雲色變，最快就在本月即5月發生，各方要作出心理準備。

本報記者：程國知