【中美 疫情】特朗普再改口：病毒在武漢外洩 並非確認病毒來自實驗室

西方政界持續關注病毒溯源，惟至今仍無定論。特朗普4日接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時澄清，早前表示病毒源自武漢，是指病毒源自武漢地區，並非確認病毒來自實驗室。他又表示，知道美國的情報機構仍在追查病毒源頭是否來自武漢的一個實驗室。

他批評中國未有阻止國民到世界各地旅遊，認為中國不應允許病毒由武漢散播至全世界，但事已至此，要面對現實。特朗普又指，相信中國並非故意令病毒外洩。

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對於國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣稱，有很多證據證明病毒源自實驗室，特朗普未有正面回應。他表示，知道美國的情報機構仍在追查病毒源頭是否來自武漢一個實驗室，強調自己了解情報。

事實上，特朗普就中國疫情的言論多次有出入。他周二在白宮外見記者時，表示會發布新冠病毒起源的詳細報告，但未說明何時。

此外，隨着中美兩國關係再度緊張，特朗普表明，未有考慮要與中國有任何軍事衝突。他表示，「我不想談論戰爭...但這是一件可悲的事情」，「幾個月前我們剛剛完成了一項貿易協議，對此非常樂觀。然後發生這種事，並且它確實占主導地位，因此我們將看下一步進展。」

責任編輯：伍樂

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