【金像獎】講述校園霸凌 《少年的你》橫掃8獎 周冬雨封影后 易烊千璽奪最佳新演員

第39屆香港電影金像獎獲獎名單今日公布，獲得最佳新演員的是內地當紅小生易烊千璽，他憑講述校園霸凌的《少年的你》在電影界嶄露頭角。獲得最佳女主角的是參演同一電影女主角的周冬雨。

易烊千璽生於2000年，在2005年即登上電視螢屏，開始參演各類綜藝節目。2009年，加入「飛炫少年」組合，兩年後退出。2013年6月，加入TF家族，8月以「TFBOYS」組合成員身分出道。2019年，登上中國福布斯名人榜第八名。

▲ 圖片來源：易烊千璽微博

在演藝方面，易烊千璽曾出演《長安十二時辰》、《熱血同行》等熱門口碑劇，並以《少年的你》中劉北山（小北）一角獲得本次金像獎最佳新演員獎。

周冬雨憑藉清新形象和精湛演技收穫良好觀眾緣，此次更取得最佳女主角的獎項。周冬雨出演過多部知名電影，包括《山楂樹之戀》、《七月與安生》等，在內地及國際均斬獲不少獎項。

▲ 圖片來源：周冬雨微博

兩人分別擔任男女主角的電影《少年的你》（Better Days），是一部2019年青春愛情犯罪電影，改編自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，內容講述高考臨近，安橋市一所中學復讀班女生胡小蝶難以忍受校園暴力跳樓自殺，同班同學陳念隨後也成為以魏萊為首的三女生的欺負對象。她一次放學時見到一群人在欺負一個人選擇報警，結果施暴者要求她與受害者小北親吻，親吻後小北反抗打跑了施暴者，與陳念互相認識。隨後小北保護陳念免受暴力。

此外，《少年的你》還獲得最佳電影獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳攝影獎、最佳服裝造型設計獎、最佳原創電影歌曲獎。

值得一提是，該部電影在上映前頗有波折，甚至曾被撤下院線，有猜測認為撤檔原因或是此片涉及校園暴力、少年犯罪等敏感話題。

責任編輯：伍樂

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