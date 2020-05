【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外

世界衛生組織(WHO)今天表示,報告顯示法國境內去年12月就有新冠肺炎確診病例,較原先認為更早,「毫不令人意外」,並敦促各國也調查任何早期疑似病例。此外,世衛組織駐華代表高力接受中國官媒專訪時表示,目前證據表明,新冠病毒源於自然界。

中國當局在去年12月31日首度向世衛通報新冠肺炎確診病例。各界原先認為,疫情直到1月才傳入歐洲。

法國一所醫院最近重新檢驗一批去年12月及1月有感冒徵狀病人的舊樣本,發現去年12月27日已有新冠肺炎患者,較官方數據早近一個月,零號患者之前被判斷為1月24日確診的病人。

針對法國報告,世衛發言人林德梅耶(Christian Lindmeier)在日內瓦聯合國簡報會上指出,有關法國的報導「改變了疫情的全貌」。

The findings in France or in any similar scenario, helps to better understand the potential virus circulation of COVID-19.

It's not surprising, given the earliest cases of COVID-19 had symptoms onset already in early December.