【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外

世界衛生組織（WHO）今天表示，報告顯示法國境內去年12月就有新冠肺炎確診病例，較原先認為更早，「毫不令人意外」，並敦促各國也調查任何早期疑似病例。此外，世衛組織駐華代表高力接受中國官媒專訪時表示，目前證據表明，新冠病毒源於自然界。

中國當局在去年12月31日首度向世衛通報新冠肺炎確診病例。各界原先認為，疫情直到1月才傳入歐洲。

法國一所醫院最近重新檢驗一批去年12月及1月有感冒徵狀病人的舊樣本，發現去年12月27日已有新冠肺炎患者，較官方數據早近一個月，零號患者之前被判斷為1月24日確診的病人。

針對法國報告，世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在日內瓦聯合國簡報會上指出，有關法國的報導「改變了疫情的全貌」。

The findings in France or in any similar scenario, helps to better understand the potential virus circulation of COVID-19. It's not surprising, given the earliest cases of COVID-19 had symptoms onset already in early December.

林德梅耶提及，這些發現有助加深對新冠病毒傳播潛力的認識。他說，如果重新檢測樣本，可能會冒出更早的病例。

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林德梅耶鼓勵其他國家也檢視2019年底不明原因的肺炎病例紀錄。他表示，這會讓全世界對疫情有「嶄新且更清晰」的認識。

林德梅耶還強調，探究新冠病毒起源非常重要。他表示，可能需要進一步派團前往中國，對此表示期待。

世衛駐華代表：該病毒並非人為操縱或合成

此外，世衛駐華代表高力接受《新華社》專訪時表示，世衛了解中國正在開展一系列針對新型冠狀病毒動物來源的研究，相信中國的研究能力。

高力表示，今年2月，世衛和中國共同確定關於新型冠狀病毒需要進一步研究的知識領域，包括病毒的動物來源問題。中國針對這些問題的研究，對將來預防類似傳染病的爆發至關重要。

高力指出，目前所有可獲得的證據表明，該病毒源於自然界，並非人為操縱或合成，世衛願意應中國邀請，參與新型冠狀病毒動物來源的研究。

對於一些國家質疑中國隱瞞疫情，高力表示，1月3日起，世衛與中國就疫情的嚴重程度、傳播動力學、持續性人際傳播的可能性、臨床病程和治療效果等，持續進行技術溝通，並根據《國際衛生條例》規定，向國際社會詳盡通報。

高力早前接受英國天空新聞（Sky News）訪問時表示，世衛多次要求參與調查新型冠狀病毒來源，但遭到中方在沒有合理原因下拒絕。他又指，知道中方已經開始就新型冠狀病毒疫情進行調查，但未有邀請世衛參與。

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責任編輯：費風

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