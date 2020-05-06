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【金像獎】「只有你赢了，我才不算输。」《少年的你》經典對白一文睇晒

社會熱點 16:09 2020/05/06

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今年香港電影金像獎頒獎禮由疫情關係，只在網上公布，《少年的你》共得七個獎，成為大贏家。在此之前，大會前日發放一條近3分鐘的預告片，在網上播映時引起熱議。短片以今屆14部入圍電影的畫面和對白，剪接加上混音而成，引起網民共鳴，有認為內容充滿隱喻，仿如香港近年的故事。

這個預告片中的對白如「只有你贏了，我才不算輸。」就是出自《少年的你》，打動了不少香港人藏在內心的情意結。《少年的你》還有不少經典對白：

‧我們生活在陰溝裡，但依然有人仰望星空。

‧陳念，你是第一個問我疼不疼的人，就算豁出這條命，也要護你周全。

‧可是我喜歡一個人，就要給她最好的結局。

‧你往前走，我一定在你後面。

‧你保護世界，我保護你。

‧只有你贏了，我才不算輸。

‧這個世界什麼都有，就是沒有如果。

‧這是我們曾經擁有過的樂園，這是我們曾經的樂園，這是我們的樂園。

‧生活，就像夏天的柑橘樹，掛著青皮的果，苦是一定的，甜也有。

‧這世界就有兩種人，沒本事被欺負的人和有本事欺負人的人。

‧我就是一個小混混，沒必要裝什麼教養。

‧你長大之後，我們還會再見的對嗎？別忘了，你還欠我一次。

‧洗盡鉛華，褪去青澀，留下的是純真和不變的我愛你。

‧成長的痛，阻擋不了未來的光明。世界很大，我們很好。

‧總有一天，我要和你光明正大地走到一起。

‧在這個世界上，只要還有一個人懂你，你就可以生存，不會滅亡。

‧世界以痛吻我，我要報之以歌。

‧有沒有這種可能，這世上是沒有愛的。

‧高考完，我們就變成大人了，但是，從來沒有一節課教過我們：如何變成大人？　

‧陳念，你看著我，看好了，我這個人什麼都不是，沒腦子，沒錢，也沒有未來。

‧不管這條路有多難，我都願意陪你耗。

‧你我不會，但他們是少年。

‧你太干淨了，你不懂。

第39屆香港電影金像獎預告

責任編輯：高青

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