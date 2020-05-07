「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈

因新冠肺炎疫情延遲的全國兩會將在5月21日登場，北京已開始恢復運轉進行疫後經濟修復。國務院副總理劉鶴在剛結束的「五一」假期中召開金融穩定發展委員會會議，針對此前中行「原油寶」巨虧及瑞幸咖啡財務造假等風險事件，被指是決策層希望在兩會召開前對金融風險排雷，確保經濟及社會平穩。

會議指出，要高度重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題，提高風險意識，強化風險管控，對金融產品要「控制外溢性，把握適度性，提高專業性」，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益。

據《財新》引述報道，中行已就這次事件確定了處理方案，即穿倉部分由中行自行承擔，對投資1000萬元（人民幣，下同）以下的投資者，有機會可以取回20%的保證金，若投資額逾1000萬元，則需自行承擔全部保證金損失。

「中概股」陷信任危機 加劇資本市場脫鈎可能

消息人士透露，該方案是由決策層親自部署親自敲定，因事件已驚動中央高層，擔憂在疫情重創經濟恢復的關鍵時期，引發更進一步的金融動盪，以及不當處理引起引發投資者不滿，或成為社會不穩定因素。不過，據了解中行已向投資者逐一通知了上述解決方案，但一部分投資者並不接受，要求獲取更高比例的保證金賠付。

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劉鶴在假期召開的金穩委會議，也再度提到前期瑞幸咖啡等在美股上市的中國企業涉及財務造假，會議強調，必須堅決維護投資者利益、嚴肅市場紀律，對資本市場造假行為「零容忍」。瑞幸咖啡財務造假醜聞再令「中概股」陷入信任危機，這也是在疫情導致中國各行各業與國際社會「脫鈎潮」來臨之際，進一步加劇資本市場脫鈎的可能。

事實上，高層對瑞幸及中行「原油寶」事件高度重視，是要在疫情之後進行社會信心恢復的必要措施，對個別危機事件及時處理，防範出現漣漪效應，為兩會召開部署疫情常態化下謀求發展之策掃清潛在風險和輿論障礙。

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本報駐京記者：潘攀

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