  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈（訂戶專享）

國情動向 16:31 2020/05/06

分享：

因新冠肺炎疫情延遲的全國兩會將在5月21日登場，北京已開始恢復運轉進行疫後經濟修復。國務院副總理劉鶴在剛結束的「五一」假期中召開金融穩定發展委員會會議，針對此前中行「原油寶」巨虧及瑞幸咖啡財務造假等風險事件，被指是決策層希望在兩會召開前對金融風險排雷，確保經濟及社會平穩。

...

相關文章

【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
2020/04/04
【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
繼瑞幸自曝造價後 同在美國上市的拼多多自揭員工受賄
2020/04/29
繼瑞幸自曝造價後 同在美國上市的拼多多自揭員工受賄
【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」
2020/04/25
【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」
【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品
2020/04/28
【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品
【原油寶】4間國有行暫停同類商品新交易 惟農行及多間商業行仍有相關商品
2020/04/28
【原油寶】4間國有行暫停同類商品新交易 惟農行及多間商業行仍有相關商品
經濟 疫情 劉鶴 人大政協兩會 中國概念股 中國 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選2020】特朗普穩連任？ 「義烏指數」露玄機

下一篇文章

【全球索償】特朗普打關稅牌　多國向中國索賠豈止775萬億？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美 疫情】中美疫戰內幕：46歲白宮「國安少帥」主導對華心戰
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【調查疫情】路透：北京內部報告稱全球反華情緒是八九年以來最高
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【中美貿易戰協議】特朗普不想打「自殺式貿易戰」　幕僚表態藏密碼　
【美國大選2020】特朗普穩連任？ 「義烏指數」露玄機
【美國大選2020】特朗普穩連任？ 「義烏指數」露玄機
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）
【中美關係】以流利中文警示中國　46歲白宮「鷹悍」博明如何成美中角力軍師（有片）