「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈（訂戶專享） 國情動向 16:31 2020/05/06 分享： 因新冠肺炎疫情延遲的全國兩會將在5月21日登場，北京已開始恢復運轉進行疫後經濟修復。國務院副總理劉鶴在剛結束的「五一」假期中召開金融穩定發展委員會會議，針對此前中行「原油寶」巨虧及瑞幸咖啡財務造假等風險事件，被指是決策層希望在兩會召開前對金融風險排雷，確保經濟及社會平穩。 ... 相關文章 【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭 2020/04/04 【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭 繼瑞幸自曝造價後 同在美國上市的拼多多自揭員工受賄 2020/04/29 繼瑞幸自曝造價後 同在美國上市的拼多多自揭員工受賄 【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」 2020/04/25 【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」 【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品 2020/04/28 【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品 【原油寶】4間國有行暫停同類商品新交易 惟農行及多間商業行仍有相關商品 2020/04/28 【原油寶】4間國有行暫停同類商品新交易 惟農行及多間商業行仍有相關商品 經濟 疫情 劉鶴 人大政協兩會 中國概念股 中國 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入