「原油寶」爆煲、瑞幸造假震驚中南海 劉鶴兩會前急拆彈（訂戶專享）

因新冠肺炎疫情延遲的全國兩會將在5月21日登場，北京已開始恢復運轉進行疫後經濟修復。國務院副總理劉鶴在剛結束的「五一」假期中召開金融穩定發展委員會會議，針對此前中行「原油寶」巨虧及瑞幸咖啡財務造假等風險事件，被指是決策層希望在兩會召開前對金融風險排雷，確保經濟及社會平穩。

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