【網易上市】多間中概股將登陸香港 一文看懂中概股的危與機

▲ 網易京東等中概股傳將在港上市 一文看懂中概股的危與機

在美國上市的中國第二大手機遊戲商網易，以及中國第二大電商京東傳已向港交所遞交第二上市申請，但中國教育培訓公司好未來和瑞幸咖啡（LK）卻於美國被揭出賬目問題。中概股近日頻頻成焦點，究竟什麽是中概股？中概股有什麽優勢和危機？

1）什麽是中概股？

- 中概股是指在海外註冊和上市，但最大控股權或實際控制人直接或間接隸屬於內地的民營企業或個人的公司

- 中概公司是内地公司在金融改革下，以在海外上市的方式來獲取境外投資的一種方式之一

- 目前境外上市的主要目的地包括紐約證交所，納斯達克，美國證券交易所等

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2）為何中概股在美國受歡迎？

- 美國較早開放「同股不同權」公司上市及監管較為寬鬆，在美國上市的中概股超過230隻，包括多間内地龍頭新經濟公司

- 阿里巴巴、京東、百度、網易及拼多多等新經濟公司近年崛起，在中國的龐大市場下，它們多有大量營業額，且前途被看好

3）中概股在美國有什麽危機？

- 中概股一向是美股集體訴訟的高發區，也是沽空機構的常客，截至2019年的3年內，有近70家中概股公司在美國遭受證券集體訴訟

- 在美國，上市公司人員若進行內幕交易、信息披露違規，甚至是財務造假，都將會面對巨額索償，而中概股卻常以造大營業額、谷高估值、上市套現為目標

- 在中美貿易戰及瑞幸被揭出賬目問題下，美國或以此為契機，要求審查所有中概股公司的審計結果，若有關公司拒絕則可能被取消上市資格

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4）為何中概股積極回流香港？

- 前年4月，港交所允許符條件的內地企業在港二次上市，並​​允許同股不同權或未盈利的生物科技公司等主板上市，阿里巴巴 （1688） 、小米 （1810） 、美團點評 （3690） 等龍頭已在港上市

- 投資者較了解香港經商環境，中文以及同一時區使得溝通更加便捷，上市和上市後合規成本相對較低，港股通也更方便內地投資者直接投資

- 香港被視為沽空機構的墳墓，恒大 （3333） 、波司登 （3998） 、安踏 （2020） 、奧園 （3883） 等，沽空機構全都損手收場，公司被受股東及紅色資本支持

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責任編輯：游昊雲