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夏日高溫 一文細數內地古靈精怪雪條 山東有香蔥味廣東有涼茶味（多圖）

社會熱點 16:53 2020/05/06

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高溫炎炎，最舒服莫過於食雪條，除香草口味、朱古力口味等常規款外，內地還有許多極具地域特色的雪條，有些以外形可愛精緻吸睛，有些以古怪口味致勝。

在廣東，食客可見到烏梅味的涼茶雪條。該款雪條由涼茶品牌王老吉出品，紅色的外包裝和「涼茶遇上冰，下火更帶勁」的廣告語都十分搶眼。有網民描述，吃起來好似板藍根。

在以黃酒聞名的浙江紹興，還有黃酒雪條。網民稱，「出人意料的好吃！」

上述兩款雪條均是加入當地特色飲品元素，並不算出奇，而湖南長沙還有臭豆腐雪條。長沙的臭豆腐是特色名吃，外表墨黑，外焦裡嫩，鮮而香辣。

該款雪條從樣子看的確似臭豆腐，但黑色的外層是朱古力，上面還有士多啤梨果干，模仿臭豆腐上面的剁椒，裡面則是芝士豆乳的冰淇淋，網民指「其實就是朱古力牛奶雪條，但口感搭配非常好。」

山東省地理條件優越，盛產蔥。網民分享曾買到蔥味雪條。

此外，東北菜的特色是將各式蔬菜一起倒入鐵鍋中燉煮，因此還誕生一款「鐵鍋燉」口味雪條，裡面加入肉鬆和香蔥，最特別的是，用來模仿「鐵鍋」的黑色外殼也可吃，實際是蛋筒。另一款石鍋拌飯味雪條與它有異曲同工之妙。

責任編輯：尹航

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