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【中美角力】反駁美副國安顧問博明 華春瑩：他錯了 不懂什麼是五四精神

國情動向 18:00 2020/05/06

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美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）日前以流利普通話發言，指五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，例如染上新冠肺炎病逝的疫情「吹哨人」李文亮。在北京，外交部發言人華春瑩表示，博明錯了、忘了，指他不懂「什麼是五四精神」，對中國抱有強烈的偏見。

據環球網，華春瑩今日（5月6日）在例行記者會上表示，博明自認為他非常了解中國，但是從這篇演講來看，可能他並不真正的了解中國，也不懂什麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈的偏見。

「五四精神繼承人 是具愛國主義精神中國公民」

華春瑩指出，博明錯了，五四運動的性質不是他所謂的平民主義運動，稱五四運動爆發於中華民族危難之際，是一場徹底的反帝反封建的偉大愛國革命運動。「五四」精神的核心是愛國主義，愛國主義流淌在中華民族的血脈當中。當代五四精神真正的繼承人，是具有愛國主義精神的中國公民。

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她表示，新的歷史時期，繼承和發揚「五四」精神，就是為建設社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興而奮鬥，這才是當代中國人真正的公民意識。面對新冠肺炎疫情，中國人民同舟共濟、眾志成城、不畏艱險、自強不息，取得了疫情防控阻擊戰的重大戰略成果，這才是「五四」精神在當代最生動的體現。

華春瑩又說，博明忘了，指五四運動的導火索是一戰後巴黎和會上，外國列強之間拿他們在中國領土上的特權私相授受，「中國人民絕不接受喪權辱國」。

她話鋒一轉，在101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋推責、霸凌中國，14億中國人民絕不答應，她想李文亮醫生的在天之靈也絕不會答應。中方奉勸美方的官員，還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。

狹義的五四運動是指發生在1919年5月4日以青年學生為主的學生運動，當時抗議者不滿歐美列強在巴黎和會上，將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，認為當時的北洋政府未能捍衞國家利益，從而引發學生罷課和示威遊行。

廣義的五四運動則是探索強國之路、追求民主（德先生）與科學（賽先生）的新文化運動。

責任編輯：伍樂

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