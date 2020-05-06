【中美角力】特朗普與普京互送秋波　中美關係暴風前夕？

▲ 【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇，中國面臨挑戰。

新冠肺炎疫情令中美關係墮入低谷。在此敏感時劇，美國總統特朗普在過去一個多月間，先後多次與原本「死敵」俄羅斯總統普京互動，最新一次是兩國發表「易北河會師」聲明，重溫75年前美蘇共抗納粹的情誼。觀察人士提出，這些舉動絕不是偶然，美國對俄關係回溫，頗連橫合縱、加碼牽制中國之意。

特朗普（Donald Trump）與普京（Vladimir Putin）代表的中美兩國，是在4月25日發表聯合聲明，紀念第二次世界大戰期間的美蘇軍隊易北河會師（the River Elbe ）。聲明表示，美蘇軍隊這次會合，預示著納粹政權的最終失敗。

特朗普與普京聲明 重溫美蘇昔日情誼

聲明紀念的事件，發生在1945年4月25日，美國的一個四人小分隊與蘇聯紅軍的先遣部隊在德國東部易北河上的一座廢橋上會面握手，成為二戰盟軍會師的標誌性一刻。隨著反攻，納粹德國5月8日宣佈無條件投降。

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聲明明確提到， 「易北河精神」是摒棄分歧，建立信任和為更偉大事業通力合作的典範。

值得注意是，美俄對上一次發表「易北河會師」紀念聲明已是2010年，而過去數年，美俄關係沒有最壞、只有更壞，其中體現於：

其一，2014年俄羅斯吞併克里米亞，包括美國在內的西方國家制裁俄羅斯 其二，特朗普一直指責俄羅斯干預了2016年美國大選 其三，美方指責俄羅斯違反《中程導彈條約》，美國以此為由退約

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▲ 發生在1945年4月25日，美國的一個四人小分隊與蘇聯紅軍的先遣部隊在德國東部易北河上的一座廢橋上會面握手，成為二戰盟軍會師的標誌性一刻。隨著反攻，納粹德國5月8日宣佈無條件投降。

但如今，美俄這兩個長期處於對立狀態的國家，卻及表聯合聲明，重溫二戰共克困難的情誼，不僅卻頗有互釋善意的味度、甚至展示能泯恩仇的姿態。

更甚者，美俄這次不是近期惟一的互動。4月11日，特朗普和普京就石油減產等問題通了電話。有指在特朗普干預下，莫斯科最終接受了沙特倡導的減產協議。

美俄首腦過去一個多月密集互動

而3月30日，特朗普又與普京通話，表達共同應對新冠肺炎疫情的意願。原本對立的美俄首腦，如今卻在一個月內多次互動，相較於中美、中俄首腦各只有一次通話的頻率看，令人確信這絕非偶然。

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觀察者指，一場新冠肺炎大瘟疫，令中美關係進一步冷卻，甚至擴大對立。其中，中國外交官一度質疑「美軍播毒」，美方以「中國病毒」之還擊；而特朗普近日接連聲稱要調查中國疫情起源、揚言要以關稅懲罰中國隱瞞疫情，更令中美緊張關係火上澆油。

在此背景下，美國近期屢向俄羅斯釋善，頗有拉攏俄羅斯、向中國撬牆腳之意，為下一步加碼牽制中國作準備。

美國欲拉攏俄羅斯 牽制中國？

事實上，美國今次以疫情、經濟利益、歷史情誼三方面入手，更能超越意識形態，與俄羅斯化干戈為玉帛。

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當然，美國這個「聯俄制華」如意算盤能否打響，目前尚是未知之數，尤其特朗普拉攏敵人俄羅斯，國內保守份子會視之為「與魔鬼共舞」，相信或會遇到阻。

但無論如何，中國宜認清形勢及早應對，免在中美大角力中輸一仗。

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責任編輯：程國知

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